Avocat marocain: les exportations vers l’Allemagne doublent et atteignent un record historique

Entre novembre 2024 et août 2025, les exportations marocaines d’avocats vers l’Allemagne ont doublé, atteignant près de 20.000 tonnes, soit une valeur estimée à 80 millions de dollars.

Ce record historique confirme la montée en puissance du Maroc sur un segment à forte valeur ajoutée et illustre plus largement la réussite de la filière de l’avocat marocain à l’échelle internationale.

Le Maroc a expédié 19.600 tonnes d’avocats vers l’Allemagne durant la campagne 2024/2025, contre moins de 10.000 tonnes la saison précédente, rapporte le site spécialisé EastFruit. En l’espace de trois ans, le volume exporté a été multiplié par six, plaçant désormais le Maroc au troisième rang des fournisseurs d’avocats du pays.

Les ventes vers l’Allemagne représentent plus de 13% des exportations totales d’avocats marocains sur les dix premiers mois de la saison. L’Allemagne figure désormais parmi les cinq premiers marchés de destination des fruits marocains, aux côtés de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

Une demande européenne en pleine expansion

La consommation d’avocats ne cesse de croître en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, entraînant une diversification des origines d’importation. Ce marché s’approvisionne désormais auprès de 30 pays, contre 26 auparavant, avec 12 fournisseurs dépassant le seuil des 1.000 tonnes.

Le Pérou reste le premier fournisseur d’avocats de l’Allemagne, dominant la période de mai à octobre, tandis que le Maroc, Israël et la Colombie couvrent principalement la fenêtre de janvier à mars. Cette complémentarité saisonnière renforce la position du Maroc sur les étals européens.

L’Allemagne n’est pas la seule à plébisciter l’avocat marocain. En Suisse, le Royaume s’est hissé à la deuxième place des fournisseurs, avec 3.800 tonnes exportées entre juillet 2024 et juin 2025, soit 15% du marché helvétique.

Le Canada constitue une percée spectaculaire: 1.180 tonnes d’avocats marocains ont été expédiées cette saison, contre moins de 70 tonnes auparavant.

En janvier 2025, le Maroc est même devenu le deuxième fournisseur du Canada, derrière le Mexique. Cette performance s’explique en partie par la baisse de production mexicaine et les incertitudes tarifaires entre Washington et Mexico, qui ont ouvert la voie à de nouveaux acteurs.

Une filière nationale en forte expansion

La filière nationale de l’avocat connaît un grand essor ces dernières années. En moins de dix ans, le Maroc est devenu l’un des dix premiers exportateurs mondiaux, rivalisant avec l’Espagne, Israël, la Colombie, le Guatemala ou encore le Chili.

La production nationale, qui ne dépassait pas 40.000 tonnes en 2022, aurait atteint 90.000 tonnes en 2024. À moyen terme, les acteurs du secteur ambitionnent d’atteindre 150.000 tonnes, ce qui placerait le Maroc parmi les leaders du bassin méditerranéen.

La filière génère près de 40.000 emplois directs et des recettes en devises de plus de 350 millions d’euros par an, appelées à croître jusqu’à 500 millions d’euros à moyen terme.

Les exportateurs marocains multiplient les initiatives pour élargir leurs débouchés au-delà de l’Union européenne et de la Russie. Les pays du Golfe, l’Égypte, les marchés scandinaves, les États-Unis et la Chine figurent désormais parmi les cibles prioritaires.

Mais la filière doit également relever le défi environnemental, notamment la gestion de l’eau. Les besoins hydriques de l’avocatier sont estimés entre 3.000 et 5.000 m³ par hectare, un volume comparable à celui des fruits rouges ou des agrumes.

Lire aussi : Agriculture: malgré la chaleur, plus de 80.000 tonnes d’avocats sont attendues cette saison

Les producteurs mettent en avant les progrès réalisés en matière d’irrigation localisée et d’économie d’eau, tout en s’engageant dans des pratiques agricoles plus durables.

Lors de la deuxième édition du Congrès du Maroc de l’avocat, organisé récemment à Larache, les professionnels ont souligné l’importance d’allier performance économique, durabilité et valorisation internationale. L’objectif est de renforcer la compétitivité du fruit marocain sur les marchés mondiaux tout en préservant les ressources naturelles.