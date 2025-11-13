Les exportations marocaines de citrons vers le Royaume-Uni multipliées par 40 en un an

Les expéditions de citrons marocains vers le Royaume-Uni ont connu une progression spectaculaire au cours de la campagne 2024/2025. Entre novembre 2024 et août 2025, le Maroc a exporté 1.200 tonnes de citrons vers le marché britannique, pour une valeur totale estimée à 920.000 dollars, rapporte le site spécialisé EastFruit.

Ce volume est 40 fois supérieur à celui enregistré lors de la campagne précédente et dépasse même le cumul des exportations marocaines de citrons vers le Royaume-Uni sur toute la dernière décennie.

Cette performance marque un nouveau record historique pour le Maroc, surpassant de 12% le précédent pic atteint lors de la campagne 2007/2008, soit il y a 17 ans. Ce résultat illustre la capacité du secteur marocain des agrumes à diversifier ses débouchés et à conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel.

Le Royaume-Uni, marché clé pour les fruits marocains

Le Royaume-Uni s’impose aujourd’hui comme l’un des marchés les plus importants pour les exportations fruitières marocaines, juste derrière l’Espagne et la France. Depuis la campagne 2023, le Maroc est devenu premier fournisseur de framboises de ce pays, et occupe également la première place pour les myrtilles durant la campagne actuelle.

Les exportateurs marocains sont également présents sur le marché britannique avec les fraises, les mandarines, les pastèques et les avocats. Les citrons, en revanche, n’y occupaient qu’une place marginale jusqu’à récemment.

Malgré cette percée, le marché britannique du citron reste dominé par l’Espagne, l’Afrique du Sud et le Brésil, qui représentent ensemble plus de 80% des importations totales. Les Pays-Bas et l’Allemagne assurent environ 10% de l’approvisionnement, tandis que le reste provient de divers pays, dont le Maroc.

Une ascension spectaculaire dans le classement des fournisseurs

Grâce à cette hausse impressionnante, le Maroc a bondi de la 31ème à la 11ème place parmi les fournisseurs de citrons du Royaume-Uni entre les campagnes 2020/2021 et 2024/2025. Le pays a ainsi dépassé le Vietnam et le Mexique, se rapprochant du top 10 mondial des exportateurs sur ce marché.

Ces résultats représentent une étape majeure dans la performance exportatrice du pays. Les ventes de citrons marocains à l’étranger signent ainsi un retour en force après quatre années consécutives de déclin, confirmant le regain de dynamisme du secteur fruitier national.