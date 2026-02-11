Les exportations marocaines de citron ont grimpé de 80% en un an

Le citron marocain retrouve sa place sur l’échiquier des exportations mondiales.

Après plusieurs campagnes marquées par un net ralentissement, les exportations marocaines de citron renouent avec la croissance. Selon les données publiées par le site spécialisé EastFruit, le Royaume a enregistré, au cours de la saison 2024/2025, son volume d’exportations le plus élevé des cinq dernières années, mettant fin à une tendance baissière observée depuis 2020.

Entre novembre 2024 et octobre 2025, le Maroc a exporté 9.700 tonnes de citrons, pour une valeur dépassant les 5 millions de dollars. Ce volume représente une progression spectaculaire de 80% par rapport à la campagne précédente (2023/2024), marquée par un point bas historique.

Cette performance constitue la meilleure enregistrée depuis la saison 2010/2011, lorsque les exportations avaient atteint un record de 18.000 tonnes, confirmant un redressement significatif de la filière.

Cette analyse note qu’après avoir frôlé son record en 2019/2020 avec près de 17.000 tonnes exportées, le Maroc avait vu ses expéditions de citrons décliner de manière continue. Cette baisse s’est accentuée au fil des campagnes, jusqu’à atteindre seulement 5.300 tonnes en 2023/2024.

La campagne 2024/2025 marque ainsi un tournant, non seulement par l’ampleur de la croissance enregistrée, mais surtout par l’arrêt clair de cette dynamique de recul qui s’est installée durant quatre saisons consécutives.

La Mauritanie en tête des débouchés

Les données d’EastFruit mettent également en évidence une évolution dans la répartition saisonnière des exportations. Traditionnellement, les expéditions marocaines de citrons culminaient en février, avant de chuter rapidement à partir du mois d’avril.

Or, au cours des dernières campagnes, cette saisonnalité s’est progressivement atténuée. En 2024/2025, le pic des exportations a été enregistré en avril, tandis que les volumes expédiés en mai sont restés soutenus, traduisant une meilleure continuité des flux à l’export.

Sur le plan géographique, la Mauritanie demeure le principal marché de destination des citrons marocains. Elle concentre à elle seule 45% des volumes exportés et enregistre une croissance pour la quatrième année consécutive.

Le Royaume-Uni s’impose comme le deuxième débouché, avec plus de 1.000 tonnes importées, un niveau inédit depuis 17 ans. La Russie arrive en troisième position, représentant 9,2% des expéditions totales.

Par ailleurs, les Pays-Bas et le Canada ont repris leurs importations de citrons marocains, tandis que les ventes à destination de la France ont reculé de 20%. Les expéditions vers des marchés de moindre taille ont, quant à elles, doublé, illustrant une diversification accrue du portefeuille export du Maroc.

Ce redressement vient ainsi renforcer la position du Maroc sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par une recomposition des flux commerciaux et des débouchés.