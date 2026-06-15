Le Maroc a plus que doublé ses exportations de poivrons vers la Norvège en un an

Selon les dernières données rapportées par le site spécialisé EastFruit, les exportations marocaines de poivrons vers la Norvège ont enregistré une forte progression entre octobre 2025 et avril 2026, s’élevant à 620 tonnes, pour une valeur supérieure à 3 millions de dollars.

Ce volume représente 2,3 fois celui exporté durant la même période de la campagne précédente et correspond déjà à plus de 86% du total des exportations marocaines de ce produit vers la Norvège sur l’ensemble de la saison 2024/2025.

Cette performance permet au Maroc de se positionner parmi les fournisseurs qui gagnent du terrain sur ce marché très dépendant des importations. La Norvège a importé près de 21.800 tonnes de poivrons durant la campagne 2024/2025. Les fournisseurs historiques restent les Pays-Bas et l’Espagne, qui assurent ensemble plus de 87% des approvisionnements du marché norvégien.

Importations norvègiennes de poivrons en provenance du Maroc par campagne de commercialisation, en milliers de tonnes (Source: EastFruit).

La progression du Maroc sur ce marché s’est faite au détriment d’autres acteurs secondaires du marché, notamment la Turquie, la Grèce et la Pologne. Elle s’explique par une qualité constante, des prix compétitifs et une logistique fiable, lui permettant de récupérer des parts de marché perdues par l’Espagne en raison des pressions climatiques et économiques, selon la même source.

Cette forte hausse reflète également une évolution structurelle de la stratégie adoptée par les exportateurs marocains qui court-circuitent les plateformes de distribution européennes au profit d’expéditions directes vers l’Europe du Nord, explique EastFruit.

La percée enregistrée en Norvège s’inscrit dans une dynamique plus large observée dans les pays nord-européens. Selon EastFruit, entre juillet 2025 et février 2026, la Finlande a importé 2.200 tonnes de tomates marocaines pour une valeur avoisinant 6 millions d’euros.

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Ce volume représente un doublement par rapport à la campagne précédente et constitue un record historique dans les échanges entre les deux pays, dépassant de 50% le précédent sommet atteint lors de la saison 2022/2023.

Cette progression confirme une tendance de fond. Les exportations marocaines de tomates vers la Finlande, qui ne représentaient que 37 tonnes au début des années 2000, ont franchi pour la première fois le seuil des 1.000 tonnes en 2022/2023 avant de dépasser les 2.000 tonnes cette saison.

Comme en Norvège, cette évolution reflète un changement dans les circuits commerciaux. Longtemps, une partie des tomates marocaines arrivait en Finlande via des plateformes logistiques françaises, qui réexportaient ensuite les produits vers les marchés nordiques. Les exportateurs marocains privilégient désormais les livraisons directes, ce qui permet de mieux valoriser l’origine marocaine des produits dans les statistiques commerciales et de renforcer leur visibilité auprès des importateurs de la région.