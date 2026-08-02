T2S: Attijariwafa bank confirme son leadership et mobilise près d’un investisseur sur deux

L’introduction en Bourse de la société T2S marque un tournant majeur pour la place financière de Casablanca, tant par l’ampleur de la mobilisation que par l’engouement suscité auprès des épargnants. Au cœur de cette réussite, Attijariwafa bank a une nouvelle fois affirmé sa position de pilier incontournable du marché des capitaux marocain. «En captant à elle seule près de la moitié des souscriptions, la banque a démontré une puissance de frappe commerciale et une capacité de mobilisation remarquables», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 3 août.

Les chiffres clés de l’opération témoignent d’un véritable plébiscite. Le groupe financier a réuni 49% des souscripteurs et 50% des souscriptions destinées au segment des particuliers, comptabilisant précisément 54.995 engagements à travers l’ensemble de ses canaux. La demande générée par le groupe s’est élevée à plus de 41,7 millions d’actions, représentant un volume financier global de 9,3 milliards de dirhams. Rapportée à l’Offre publique de vente, la demande suscitée par l’établissement équivaut à 845,8% du volume total de l’opération, illustrant une sursouscription exceptionnelle et un fort engouement des épargnants.

Ce succès s’explique en grande partie par le déploiement d’un dispositif de distribution hybride particulièrement performant. L’effort d’accompagnement s’est appuyé sur la densité du réseau physique d’agences, tout en tirant pleinement parti des solutions technologiques de pointe. Les plateformes en ligne telles qu’Attijari Mobile, Simple et Wafa Bourse ont permis aux investisseurs de souscrire en ligne en toute simplicité. Cette orientation technologique confirme la volonté du groupe de moderniser les usages financiers et de démocratiser l’accès au marché boursier en élargissant durablement la base des investisseurs nationaux.

Au-delà de la performance chiffrée, l’opération T2S, qui a rassemblé 111.149 souscripteurs au total, souligne le rôle moteur joué par Attijariwafa bank dans la canalisation de l’épargne nationale vers le financement de l’économie réelle. En accompagnant près d’un investisseur sur deux, le groupe ne se contente pas d’agir comme un simple distributeur. «Il confirme son statut d’interlocuteur stratégique, capable d’accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur croissance, de la structuration financière au conseil, jusqu’à la diversification de leur actionnariat», note Les Inspirations Eco.

En réitérant de telles performances lors des opérations de haut de bilan, Attijariwafa bank consolide durablement son leadership sur les marchés de capitaux. La synergie entre ses différents métiers et la puissance de son écosystème physique et digital contribuent activement à l’attractivité de la Bourse de Casablanca. Cette capacité à mobiliser massivement les investisseurs soutient l’émergence de nouveaux champions économiques et insuffle une dynamique durable au développement financier du Royaume.