Attijariwafa bank lance Simple, la première néobanque marocaine pensée comme une Super App du quotidien

Dix ans après le lancement de L’bankalik, Attijariwafa bank franchit une étape majeure dans sa transformation digitale, en lançant Simple, une nouvelle génération de banque mobile conçue comme une «Super App» intégrant services bancaires, paiements, lifestyle et fonctionnalités communautaires. À travers cette nouvelle offre, le groupe bancaire affiche l’ambition de démocratiser davantage l’accès aux services financiers et de s’imposer sur le terrain des usages numériques du quotidien.

Selon Attijariwafa bank, cette nouvelle plateforme se distingue par une approche centrée sur l’expérience utilisateur, dans un contexte où les attentes des clients sont désormais façonnées par les grandes plateformes numériques internationales. L’objectif est de proposer une expérience bancaire instantanée, fluide et personnalisée, accessible directement depuis le smartphone.

«La banque, c’est Simple. Ce n’est pas qu’une signature, c’est un engagement. Simple n’est pas une application bancaire de plus: c’est une réponse directe à ce que les clients attendent aujourd’hui de leur banque: rapidité, fluidité et une expérience vraiment intégrée dans leur quotidien», explique Ghylzaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du marché des particuliers et des professionnels au sein d’Attijariwafa bank, lors d’une conférence de presse, ce lundi 25 mai à Casablanca.

Le groupe bancaire présente ainsi Simple comme une rupture avec les modèles classiques de la banque mobile. Là où L’bankalik ciblait principalement une clientèle jeune à travers une offre bancaire simplifiée, la nouvelle plateforme vise à couvrir un champ d’usages beaucoup plus large, allant du paiement aux services de voyage, en passant par l’épargne et les avantages promotionnels.

Attijariwafa bank considère que les standards d’expérience ne sont plus définis uniquement par le secteur bancaire, mais par les habitudes numériques installées par les applications utilisées au quotidien. Simple est ainsi présentée comme une réponse à cette évolution des comportements de consommation digitale au Maroc.

Les codes de la relation bancaire inversés

L’un des principaux changements apportés par cette néobanque concerne le processus d’ouverture de compte. Attijariwafa bank affirme avoir inversé les codes traditionnels de la relation bancaire en permettant au client de récupérer d’abord sa carte bancaire avant de finaliser l’ouverture du compte sur l’application mobile.

Les cartes sont disponibles dans plusieurs circuits de distribution, indique le groupe. Il s’agit des grandes surfaces, des malls, des plateformes e-commerce de livraison, des agences Attijariwafa bank, du réseau Wafacash ou encore de la livraison à domicile. Une fois la carte récupérée, l’utilisateur peut finaliser son inscription en quelques minutes depuis son smartphone.

Le parcours est entièrement digitalisé, sans papier ni déplacement obligatoire en agence, explique le groupe. La procédure comprend notamment la vérification d’identité, un dispositif KYC biométrique, le scan de la carte bancaire ainsi que la signature électronique.

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Au-delà des services bancaires classiques, Simple mise sur une logique d’intégration des usages quotidiens. L’application permet notamment d’effectuer des paiements, des transferts d’argent et des encaissements à travers une interface pensée pour les opérations courantes.

La plateforme introduit également un compte bancaire éducatif destiné aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ce dispositif permet aux adolescents d’apprendre à gérer leur argent tout en maintenant un contrôle parental sur certaines opérations.

Voyage, épargne, services lifestyle

Le groupe bancaire intègre également dans Simple plusieurs services orientés lifestyle. Les utilisateurs pourront ainsi rechercher, réserver et payer des séjours ou des prestations liées au voyage directement depuis l’application, avec des tarifs exclusifs annoncés pour certaines destinations et services de transport.

L’application inclut aussi un système de réductions, de codes promotionnels, d’accès aux lounges et d’offres partenaires accessibles tout au long de l’année, dans une logique de fidélisation et d’enrichissement de l’expérience client.

Sur le volet financier, la néobanque embarque plusieurs outils d’épargne et d’investissement, notamment une solution de «Smart Épargne» automatisée, des dépôts à terme (DAT) digitalisés, ainsi qu’un accès à des produits de bourse et OPCVM. Attijariwafa bank veut ainsi simplifier l’accès à l’investissement depuis le mobile.

Simple propose également des cartes virtuelles, générées instantanément, à usage unique ou multi-usage. Ces cartes devront renforcer la sécurité des paiements e-commerce et des transactions internationales.

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Attijariwafa bank met en avant une autre particularité de Simple: le positionnement de «deuxième banque» des Marocains. Ghylzaine Alami Marrouni explique que la plateforme n’exige pas nécessairement de rompre avec sa banque principale. «Notre ambition, c’est d’équiper tous les Marocains, en faisant en sorte que chacun ait un compte Simple dès 12 ans», a-t-elle déclaré, soulignant que les clients peuvent conserver leurs engagements bancaires existants dans d’autres établissements.

La néobanque Simple adopte un modèle freemium, avec un accès gratuit et sans engagement. Les utilisateurs pourront ensuite monter en gamme selon leurs besoins à travers plusieurs niveaux d’offres baptisés GO, PLUS, PRIME et METAL.

Appui sur un large réseau physique

L’un des autres points forts de Simple, souligne Attijariwafa bank, est son adossement à un important réseau physique. «Avec plus de 7.000 points de présence à travers le Maroc, Simple s’appuie sur l’un des réseaux bancaires physiques les plus étendus du pays pour les opérations cash, à travers les agences Attijariwafa bank, Wafacash et GAB, créant une néobanque aux meilleurs standards internationaux, ancrée dans les différentes régions du Royaume», souligne le groupe.

Celui-ci estime que cette complémentarité entre digital et présence physique constitue un levier stratégique pour accompagner les opérations cash et renforcer l’accessibilité des services financiers dans les différentes régions du Maroc.

Avec ce lancement, Attijariwafa bank investit officiellement le segment des néobanques au Maroc, dans un contexte marqué par l’accélération des usages numériques et la montée des attentes en matière de services financiers mobiles intégrés.

Simple est disponible sur iOS et Android, dans la grande distribution et sur les plateformes e-commerce de livraison à domicile.