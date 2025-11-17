Attijariwafa bank inaugure son 25ème centre «Dar Al Moukawil» à Dakhla

Dar Al Moukawil de Dakhla a pour vocation de soutenir les porteurs de projets, les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises (TPE) dans leur développement, tout en stimulant la création d’emplois régionaux. Il propose des services d’accompagnement non financiers, des formations gratuites et des conseils personnalisés.

Grâce à sa position stratégique, la ville de Dakhla constitue un véritable modèle de développement régional durable, en parfaite cohérence avec la vision socio-économique nationale. L’ouverture de ce centre renforce ainsi le réseau physique Dar Al Moukawil et étend le soutien du Groupe à un nombre croissant d’entrepreneurs à travers le Royaume.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, du président du Conseil provincial de Oued Eddahab, du président de la commune de Dakhla, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Dakhla-Oued Eddahab, du président-directeur général du groupe Attijariwafa bank, ainsi que de nombreux acteurs économiques, institutionnels et sociaux. Plusieurs partenaires ont également pris part à l’événement, notamment l’ANAPEC, l’OFPPT, l’ODCO, le CRI, l’AMCI, entre autres institutions clés.

Les centres Dar Al Moukawil offrent un accompagnement complet et gratuit aux entrepreneurs et aux petites entreprises, qu’ils soient clients ou non de la banque, en phase de création ou déjà établis. Ils proposent un large éventail de formations, des opportunités de mise en relation, des ressources pratiques et des conseils d’experts pour faciliter la concrétisation des initiatives entrepreneuriales.

Lancé en 2016, le dispositif Dar Al Moukawil constitue le premier écosystème dédié à l’entrepreneuriat au Maroc. À ce jour, le réseau compte 25 centres implantés dans les principales villes du Royaume: Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laâyoune, Oujda, Nador, Kénitra, Berkane, Béni Mellal, Agadir, Tétouan, Mohammedia, Errachidia, et désormais Dakhla.

Depuis sa création, plus de 900.000 porteurs de projets et petites entreprises, ainsi que 7.000 coopératives, ont bénéficié de son accompagnement. Le dispositif digital complète ce réseau avec 6,2 millions de visiteurs sur le portail www.daralmoukawil.com, et 34 millions de vues sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube «Dar Al Moukawil».

L’ouverture du centre de Dakhla illustre une nouvelle fois l’engagement continu d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social du Maroc, ainsi que sa volonté de promouvoir l’esprit entrepreneurial dans toutes les régions du Royaume. Le Groupe poursuit le déploiement progressif des centres Dar Al Moukawil afin de renforcer la proximité avec les entrepreneurs et de compléter l’offre digitale disponible sur daralmoukawil.com.