Entrepreunariat: signature d’un partenariat entre l’université Mohammed V de Rabat et Attijariwafa Bank

L’université Mohammed V (UM5) de Rabat et Attijariwafa Bank ont conclu un partenariat majeur pour faciliter l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat de leurs étudiants et jeunes diplômés.

La convention a été signée par Mohammed Rhachi, président de l’UM5 de Rabat, Ali Berrada, directeur exécutif d’Attijariwafa Bank en charge de la région Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que Khalid Lakhiari, responsable du marché CATPEE au sein d’Attijariwafa Bank.

L’objectif principal de cette convention, selon un communiqué, est d’établir «un cadre de collaboration structuré en vue de promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés porteurs d’idées innovantes ou de projets de création de très petites entreprises (TPE)».

Cette initiative, ajoute le communiqué, s’inscrit dans «une approche intégrée d’accompagnement, de formation et de soutien à l’entrepreneuriat, à travers les centres Dar Al Moukawil». Et d’ajouter que «le partenariat prévoit plusieurs axes d’intervention, dont la mise à disposition d’une offre de produits et de services financiers adaptés aux besoins des étudiants et lauréats de l’UM5 Rabat engagés dans la création de TPE». Le communiqué assure qu’un accompagnement «spécifique sera également assuré pour le développement, la modernisation et la mise à niveau de leurs projets».

Par ailleurs, les deux parties se sont engagées «à échanger leurs expertises dans le domaine de l’entrepreneuriat, à proposer des sujets de stages correspondant aux besoins d’Attijariwafa Bank, au profit des étudiants en licence, master, cycle d’ingénieur ou doctorat».

En outre, la convention prévoit également, selon le communiqué, «la mise en place de formations continues dédiées à l’entrepreneuriat et conçues selon les profils et attentes des étudiants de l’université». Et de conclure que le partenariat tend à l’organisation conjointe «d’événements scientifiques sur des thématiques d’intérêt commun, ainsi que la création de commissions mixtes d’experts en vue de développer des projets à forte valeur ajoutée, en cohérence avec les priorités régionales et nationale».

Par cet accord, l’UM5 et Attijariwafa Bank affirment «leur engagement partagé pour une meilleure articulation entre l’université et le monde socio-économique, au service de la jeunesse et du développement durable».