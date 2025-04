Dakhla: l’AMCI et le groupe Attijariwafa bank lancent la 2ème édition du cycle de formation à l’entrepreneuriat

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution à la mise en œuvre de la vision du roi Mohammed VI pour l’émergence durable du continent africain, indique un communiqué conjoint de l’AMCI et du groupe Attijariwafa bank, ajoutant qu’elle vise à consolider les liens entre les deux institutions, toutes deux engagées avec conviction dans l’accompagnement des talents africains afin de favoriser le renforcement de leurs compétences et le développement de leur potentiel.

Ce projet d’envergure a été lancé par le Capital Humain Groupe et le Réseau Dar Al Moukawil du groupe Attijariwafa bank en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) afin de participer au développement de l’entrepreneuriat, qui constitue un levier de développement, d’insertion et d’inclusion pour les jeunes du continent.

Ce cycle de formations illustre la dynamique de promotion de la coopération Sud/Sud, en s’adressant à un large panel d’étudiants et de lauréats internationaux de la coopération académique du royaume du Maroc.

Cette initiative est structurée autour de trois principaux programmes qui seront dispensés aux participants inscrits en présentiel ou en ligne à travers l’ensemble du royaume, à savoir:

1. Initiation à l’entrepreneuriat (Dar AL Moukawil Academy): un programme de sensibilisation et d’acculturation à l’entrepreneuriat qui sera axé principalement sur l’initiation à l’entrepreneuriat, les mécanismes pour structurer une idée et la transformer en projet, les leviers de financement, les études de marché, les Business plan et les formes juridiques.

2. Accompagnement à la création d’entreprises (Hub de l’Entrepreneuriat): un programme de formation pour l’appui à la création des entreprises, les modules prévus mettent l’accent sur la pratique pour permettre aux talents de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la concrétisation d’une démarche entrepreneuriale.

3. Développement des TPE nouvellement créées (Accompagnement post-création): un programme d’accompagnement sur le plan financier et non financier des entreprises déjà créées. Les modules dispensés sont orientés vers la pédagogie financière, la gestion de trésorerie, la digitalisation des activités, le volet stratégique, la relation client.

Ce cycle de formation fait suite à l’appel à candidatures publié le 24 février 2025 sur la plateforme digitale www.moroccoalumni.ma, qui a reçu plus de 1.000 candidatures d’étudiants et lauréats internationaux souhaitant participer à ce programme.