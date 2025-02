Attijariwafa bank Égypte et l’IFC s’associent pour soutenir les PME et le financement climatique

L’International Finance Corportaion (IFC) et Attijariwafa bank Égypte (AWE) ont établi un partenariat au Caire, le 24 février 2025, dans le but de renforcer la stabilité financière de la banque et de soutenir son développement dans le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des projets climatiques en Égypte.

Cette injection de capitaux renforcera directement la capacité d’AWB Égypte à étendre ses activités de prêt, ont-ils indiqué dans un communiqué. La dette subordonnée de 20 millions de dollars de l’International Finance Corportaion (IFC), éligible au Tier 2, renforcera la base de capital d’AWB Egypt, augmentant sa capacité à financer la croissance des PME, en mettant l’accent sur les entreprises détenues par des femmes.

Une base de capital plus solide offre à AWB Égypte une plus grande flexibilité financière et lui permet de poursuivre des initiatives stratégiques avec une confiance accrue, ont-ils noté.

Le financement et l’assistance technique de l’IFC permettront également à AWB Égypte, ajoutent-ils, de développer son portefeuille de financement climatique, en particulier les projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, conformément à la stratégie égyptienne sur le changement climatique (NCCS) et à la feuille de route ambitieuse du groupe bancaire Attijariwafa bank en matière de développement durable. «Cette amélioration du capital est essentielle pour soutenir ces domaines de croissance stratégiques», ont souligné les deux partenaires.

Ils relèvent, dans leur communiqué, que les 6,4 millions d’entreprises égyptiennes en font le plus grand marché de micro et de PME du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Bien qu’elles contribuent à plus d’un tiers du PIB du pays et emploient la majeure partie de la main-d’œuvre du secteur privé, les PME égyptiennes sont confrontées à d’importantes contraintes de financement qui limitent leur croissance et entravent leur pleine contribution à l’économie.

«Ce partenariat avec l’IFC est une étape stratégique dans le renforcement de la base capitalistique d’Attijariwafa bank Égypte, nous permettant d’étendre nos activités et d’améliorer notre capacité à soutenir les secteurs clés de croissance. L’augmentation du capital nous permettra d’entreprendre des projets de financement plus importants et plus impactants. Avec cet investissement, la banque accélérera le financement des PME et des projets verts, renforçant ainsi notre rôle dans la promotion du développement économique durable», a déclaré Mouawia Essekelli, directeur général d’Attijariwafa bank Egypte.

«Un secteur financier solide et diversifié est essentiel pour stimuler une croissance économique inclusive et durable», a déclaré, de son côté, Aliou Maiga, directeur du groupe des institutions financières (FIG) de l’IFC pour l’Afrique. «En renforçant la base de capital d’AWB Égypte, l’IFC soutient le financement des PME et favorise le marché égyptien du financement climatique, contribuant ainsi à un avenir plus fort et plus vert pour le pays», ajoute-t-il.

Acteur incontournable sur le continent africain

Attijariwafa bank est un acteur incontournable sur le continent africain. En plus de ses activités bancaires, le groupe opère à travers des filiales spécialisées dans divers métiers financiers tels que l’assurance, le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le leasing, la gestion d’actifs, l’intermédiation boursière, la banque privée, le conseil, le leasing longue durée, l’affacturage, etc. Le groupe Attijariwafa bank emploie 20.782 collaborateurs et gère un portefeuille de plus de 12 millions de clients à travers 7.223 agences.

Le groupe bancaire est présent dans 27 pays à travers des filiales bancaires détenues majoritairement, notamment en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie), mais également en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie). Il est également présent à travers des sociétés financières ou des bureaux de représentation à Abu Dhabi, Dubaï, Genève, Londres, Montréal, Pékin, Qatar et Riyad.

En Égypte, la banque opère à travers un réseau de 64 agences et 110 distributeurs automatiques de billets couvrant les principales villes du pays et dispose d’une base de plus de 169.120 clients de banque de détail.