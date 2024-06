Commerce et investissement en Afrique: Attijariwafa bank signe un protocole d’accord avec le secrétariat de la ZLECAf

Paraphé par Mohamed El Kettani, président-directeur général du groupe Attijariwafa bank, et Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ce protocole d’accord porte sur la coopération des deux parties en vue de mobiliser des ressources, d’identifier et d’accompagner la mise en œuvre de projets dans les secteurs prioritaires comme l’infrastructure, l’énergie, l’agriculture, l’agro-industrie, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les transports et la logistique.

Les deux parties se sont également engagées à soutenir les sociétés commerciales africaines qui facilitent et stimulent le commerce intra-africain, à promouvoir la participation des femmes et des jeunes entrepreneurs à la ZLECAf pour favoriser davantage la création d’emplois et de projets, et à s’appuyer sur le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank comme plateforme d’échange Sud-Sud en faveur de la communauté des entrepreneurs africains.

À travers cet accord, Attijariwafa bank et le Secrétariat de la ZLECAf entendent promouvoir les opportunités de commerce et d’investissement de la Zone de libre-échange continentale africaine , participer mutuellement aux évènements et forums organisés par les deux parties ainsi qu’aux missions économiques sectorielles organisées sur le continent par le Club Afrique Développement. Le Secrétariat de la ZLECAf prendra également part à l’initiative Sufawe du Club Afrique Développement en soutenant et en renforçant son programme.

Les deux partenaires prévoient aussi de co-organiser des webinaires sectoriels sur les opportunités de la ZLECAf dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-industrie, et d’échanger des informations et des publications sur les marchés liées au commerce et à l’investissement en Afrique.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Wamkele Mene s’est félicité de la conclusion de ce protocole d’accord qui témoigne de la volonté des deux parties de porter leur coopération à un niveau supérieur et de renforcer davantage le rôle du secteur bancaire africain dans l’accompagnement des opérateurs économiques africains dans la prospection des opportunités d’affaires sur l’ensemble du continent et d’élargir ainsi leur ambitions de façon à contribuer efficacement à la prospérité économique en Afrique.

«Transformer les échanges commerciaux intra-africains»

Étant convaincu de l’importance de cette initiative, le secrétaire général de la ZLECAf a rappelé «la nécessité de renforcer également les canaux de communication sur les opportunités d’affaires sur le continent et la priorisation des projets d’infrastructures fédérateurs à même de contribuer à l’accélération des mouvements de personnes et capitaux». Il a souligné également «la nécessité d’impliquer l’ensemble des forces vives des nations africaines et d’encourager les opérateurs économiques à s’approprier les objectifs de la ZLECAf dont l’objectif principal reste la mise en place d’un espace économique épanoui profitable à tous les peuples africains».

«En découvrant les capacités actuelles de la ZLECAf, nous devenons conscients de l’apport considérable de cette initiative pour le développement économique de l’Afrique. Cette zone de libre-échange a le potentiel de transformer profondément les échanges commerciaux intra-africains, en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, et en stimulant les investissements directs étrangers», a déclaré pour sa part Mohamed El Kettani.

Et d’ajouter: «En tant qu’institution financière panafricaine, Attijariwafa Bank est fermement engagée à accompagner cette dynamique de croissance et d’intégration économique. Cette convention représente non seulement une avancée significative pour nos deux organisations, mais également une opportunité unique de tirer parti des synergies créées par cette coopération renforcée. Nous sommes impatients de collaborer à travers des activités comme le Forum International Afrique Développement (FIAD), et de profiter plus amplement des opportunités économiques qu’offre notre continent en plein essor. Ensemble, nous œuvrerons à la construction d’une Afrique plus intégrée, plus compétitive et plus prospère.»