Attijari CapAccess ou comment Attijariwafa bank entend répondre aux besoins de financement des projets

Le Maroc amorce une nouvelle étape de son développement, marquée par d’importants programmes qui confèrent à l’investissement le statut de priorité nationale et de pilier essentiel des chantiers de réformes lancés par le Royaume. Attijariwafa bank, en tant qu’acteur économique leader, s’engage résolument à soutenir et accompagner les investisseurs. La banque, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) et Tamwilcom mettent à la disposition des entrepreneurs toute leur expertise à travers Attijari CapAccess.

«Le groupe Attijariwafa bank a donné le coup de lancement d’un nouveau dispositif d’accompagnement de nos investisseurs tout au long de leur processus de montage de projets», a déclaré Karim Idrissi Kaitouni, directeur exécutif en charge du marché des entreprises à Attijariwafa bank. Baptisé Attijariwafa CapAccess, ce programme se veut être un parcours complet qui va bien au-delà de l’offre financière traditionnelle, en intégrant des services non financiers personnalisés et dédiés tant à la création qu’à l’extension des entreprises.

«Une des composantes essentielles de ces services non financiers est l’assistance apportée à nos investisseurs pour monter leurs dossiers de financement, que ce soit en termes de business plan, de montage du projet en lui-même en matière de financement, ainsi que d’intermédiation avec nos partenaires. Au-delà de ces services non financiers, il y a également la partie consacrée au financement. Outre CapAccess, ce nouveau dispositif de co-financement, nous mettons en avant toutes nos solutions flexibles pour les investisseurs, couvrant divers aspects du financement comme les fonds de roulement à travers les crédits de fonctionnement, le leasing, le factoring ou encore la gestion de trésorerie», explique-t-il.

De son côté, Ali Berrada, directeur de la région de Rabat-Salé-Kenitra d’Attijariwafa bank, rappelle l’importance de ce mécanisme dans le contexte économique actuel. «Il vient à point nommé pour résoudre une grande problématique, liée à l’investissement et par rapport au sujet des fonds propres des entreprises», affirme-t-il, tout en soulignant l’opportunité que représente CapAccess dans un contexte marqué par des perspectives économiques favorables pour le Maroc, amplifiées par l’accueil de grands événements internationaux.

«Toutes les équipes et les forces vives de la région de Rabat-Salé-Kenitra vont être mobilisées pour accompagner nos clients, les conseiller, traiter leurs demandes et les faire aboutir dans les meilleures conditions et dans les délais les plus courts, avec l’efficacité et la rigueur requises», signale-t-il.

CapAccess est un produit de dette subordonnée adossé à la dette bancaire, spécifiquement dédié au financement des projets d’investissement, qui a pour objectif d’accélérer les investissements, tout en réduisant la pression liée aux apports en fonds propres. De plus, il offre la possibilité d’être cumulé avec d’autres programmes de soutien étatiques, renforçant ainsi son impact sur la croissance et la relance économique. Il s’agit d’un crédit conjoint, combinant une dette subordonnée (crédit junior) à hauteur de 1/3 maximum et un crédit bancaire amortissable (crédit sénior) à hauteur de 2/3 minimum du financement global.