CapAccess, un nouveau fonds pour le financement des entreprises

Lancement officiel du produit «CapAccess» par le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement et le GPBM

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) s’associe à Tamwilcom et au Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) pour lancer le fonds CapAccess. Un lancement annoncé mardi à Casablanca et qui concerne un produit censé soutenir, sous forme de crédit subordonné, les entreprises porteuses de projets d’investissement viables mais ne disposant pas du niveau de fonds propres requis par les banques, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 6 mars.

«CapAccess vient offrir une nouvelle source de financement jumelée à la dette bancaire, suivant un ratio de deux tiers de crédit senior bancaire et d’un tiers de crédit subordonné CapAccess (avec un taux de 5,5% pour la dette subordonnée)», précise le titre. Le risque est ainsi assumé conjointement par la banque et par le Fonds, en faveur de l’entreprise. Partant, le fonds apporte une valeur ajoutée aux marchés financiers, en soutenant et complétant ainsi l’offre bancaire traditionnelle.

Le produit est assorti de conditions avantageuses pour les entreprises à travers des modalités souples de mise en place, une tarification compétitive, une période de grâce et une durée allongées. L’accès à ce nouveau produit est également cumulable avec les subventions d’investissement dont pourraient bénéficier les entreprises.

«Par ailleurs, de par le choix du FM6I en tant que signataire des principes pour l’investissement responsable de l’ONU à l’occasion de la COP28, le fonds accorde une importance particulière aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Il veille à encourager les meilleures pratiques dans le domaine de l’investissement responsable, en particulier au sein des entreprises et des fonds investis», lit-on encore. Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ambitionne, lui, de dédier une enveloppe de 4 milliards de dirhams au Fonds CapAccess avec pour objectif de catalyser un montant d’investissement de l’ordre de 15 milliards de dirhams sur un horizon de quatre ans.

«La mise en place du produit CapAccess a été soutenue par une forte adhésion du secteur bancaire, matérialisée par la signature de 11 conventions de coopération avec les banques partenaires, à savoir Bank of Africa, Attijariwafa bank, BCP, Crédit du Maroc, Barid Bank, BMCI, Crédit Agricole du Maroc, CDG Capital, CIH Bank, Société Générale Maroc et CFG Bank», souligne Les Inspirations Eco.

La gestion de ce fonds a été confiée à Tamwilcom, en vue d’assurer l’interface avec les banques partenaires et un suivi rigoureux de cette activité. Le produit CapAccess sera disponible à compter du 2 avril.