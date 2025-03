Digitalisation: Attijariwafa bank et le ministère de l’Industrie et du Commerce signent un partenariat

Mohamed El Kettani, président du groupe Attijariwafa Bank et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, lors de la signature de la convention, le 11 mars 2025. (Y.Mannan/Le360)

Les deux parties ont salué ce partenariat qui tend «à développer la digitalisation des commerces de proximité alors que le Maroc se prépare à de grands événements sportifs», notamment la Coupe du monde de football 2030, ont-elles affirmé dans une déclaration conjointe.

Lors de la cérémonie, le responsable du marché des commerçants, artisans, TPE et entrepreneurs auprès du groupe Attijariwafa Bank, Khalid Lakhiari, a indiqué qu’une campagne de sensibilisation sera lancée dans toutes les régions afin de fidéliser un grand nombre de commerçants appelés à utiliser la carte TPE dans leurs commerces.

À travers cette convention, les deux parties mettent en place un dispositif intégré de sensibilisation et d’accompagnement à la promotion du commerce électronique et à la digitalisation des commerçants, une catégorie qui joue un rôle fondamental dans l’économie nationale. L’objectif est d’accompagner ces derniers dans leur dynamique de croissance, de leur donner les moyens nécessaires à leur pérennisation et de les aider à prospérer à l’ère numérique.

Des actions ciblées seront déployées au profit des commerçants et des Très petites entreprises (TPE), notamment celles opérant dans le commerce. Il s’agit de digitaliser les activités en collaborant sur des initiatives de transformation digitale du secteur, à travers la sensibilisation et l’accompagnement des commerçants et e-commerçants dans leurs démarches de digitalisation et d’adoption des nouvelles technologies.

L’appui à la digitalisation porte également sur la promotion de l’inclusion financière des commerçants en mettant en place des actions ciblées pour faciliter leur accès aux services bancaires et aux solutions de financement.

Ce partenariat vise aussi à encourager l’adoption des solutions de paiement numérique en proposant des outils de paiement innovants adaptés aux besoins spécifiques des commerçants et e-commerçants, tout en réduisant leur dépendance au paiement en espèces.

Enfin, la convention prévoit le renforcement de l’écosystème du commerce électronique en mobilisant et en mutualisant les réseaux des deux partenaires afin de soutenir le développement des secteurs du commerce et de l’e-commerce.

L’accompagnement prévu portera également sur le déploiement du dispositif Dar Al Moukawil, qui consiste à mettre à la disposition des commerçants des services spécifiques et gratuits à forte valeur ajoutée pour le développement de leur activité: séances de formation et de conseil, sessions de mise en relation, journées d’expertise, etc.