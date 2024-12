Al Akhawayn Alumni Association lance son processus de digitalisation

L’Association des lauréats de l’université Al Akhawayn (AAA) a récemment lancé sa nouvelle plateforme numérique, un outil innovant destiné à renforcer les liens entre les membres de la communauté des anciens étudiants de l’Université Al Akhawayn. Ce portail répond à un besoin croissant d’interconnexion et vise à générer une valeur ajoutée significative pour l’ensemble du pays.

En favorisant la mise en relation des lauréats, la plateforme ambitionne de promouvoir le partage de compétences, de stimuler les collaborations intersectorielles et de soutenir le développement de projets entrepreneuriaux. Elle se veut également un levier pour mettre en lumière les opportunités au Maroc et à l’international, consolidant ainsi la position des anciens élèves de cette institution comme acteurs essentiels du développement économique et social.

«Le lancement de cette plateforme constitue une avancée majeure pour notre réseau. Elle représente un espace de collaboration et de partage, conçu pour renforcer les liens entre les lauréats tout en répondant à leurs aspirations professionnelles et personnelles», a déclaré Hamza El Meray, président de l’Association des lauréats de l’université Al Akhawayn.

Lire aussi : L’Université Al Akhawayn d’Ifrane clôture son mois de l’entrepreneuriat avec 36 étudiants récompensés

Conçue avec une technologie de pointe et dotée d’une interface conviviale, la plateforme Al Akhawayn Alumni Hub offre une expérience fluide et enrichissante, adaptée aux besoins variés de ses membres, qu’ils soient jeunes diplômés ou professionnels expérimentés. Elle favorise une communauté engagée, connectée et tournée vers l’avenir.

Principales fonctionnalités de la plateforme:

Événements et Réunions : accès simplifié aux calendriers des événements et rencontres organisées au niveau local et international.

: accès simplifié aux calendriers des événements et rencontres organisées au niveau local et international. Annuaire des Lauréats : un outil de recherche intuitif permettant de connecter les diplômés en fonction de leurs expertises et localisations.

: un outil de recherche intuitif permettant de connecter les diplômés en fonction de leurs expertises et localisations. Réseautage Amélioré : renforcement des connexions grâce à des chapitres géolocalisés et des clubs thématiques.

: renforcement des connexions grâce à des chapitres géolocalisés et des clubs thématiques. Portail d’Emploi : accès exclusif à des offres d’emploi, stages et ressources pour le développement de carrière, alimenté par la communauté et ses partenaires.

: accès exclusif à des offres d’emploi, stages et ressources pour le développement de carrière, alimenté par la communauté et ses partenaires. Partage de Connaissances : espaces collaboratifs permettant des échanges à travers des forums et des groupes thématiques.

: espaces collaboratifs permettant des échanges à travers des forums et des groupes thématiques. Offres Exclusives : accès à des avantages réservés aux membres, accompagnés de guides pratiques pour en maximiser l’utilisation.

: accès à des avantages réservés aux membres, accompagnés de guides pratiques pour en maximiser l’utilisation. Contributions et Initiatives: opportunités de soutenir l’Association et l’Université via des campagnes de financement et des projets à fort impact.

Pour Taha Benazoun, responsable des communications et du numérique à l’AAA «Cette plateforme traduit notre volonté de créer un écosystème dynamique où chaque lauréat peut s’épanouir, collaborer et atteindre de nouveaux horizons. Elle renforcera non seulement notre communauté, mais aussi l’impact positif de ses membres sur leur environnement.»

Lire aussi : Ifrane: l’Université Al Akhawayn célèbre sa 24ème promotion

La plateforme s’adresse également aux entreprises et recruteurs, leur offrant un accès privilégié à un vivier de talents diversifiés et de haute qualité. Elle propose en outre des espaces publicitaires dédiés pour promouvoir des offres d’emploi, des produits ou des services auprès de la communauté des lauréats, renforçant ainsi la visibilité des partenaires auprès d’une audience influente.

Fondée en mars 2003, l’Association des lauréats de l’université Al Akhawayn est une entité indépendante officiellement reconnue par l’Université comme représentante de ses diplômés. Elle fédère une communauté active, dédiée à la collaboration, au développement personnel et professionnel de ses membres. En créant des passerelles entre l’université et ses anciens étudiants, l’AAA joue un rôle clé dans le dynamisme des échanges et la synergie entre divers secteurs d’activité.