Clap de fin pour l’Innovation Weekend à l’Université Al Akhawayn

Le HPS Innovation Weekend à l’Université Al Akhawayn, qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2024, a représenté l’aboutissement de deux mois de préparation intensive. Plus de 100 étudiants d’AUI ont soumis leurs projets en intelligence artificielle, appliquée aux systèmes de paiement. Après une sélection rigoureuse par le comité d’innovation de HPS, 30 finalistes, dont 62% d’étudiantes, ont été retenus pour participer à la phase finale.

Amine Bensaid, président de l’Université Al Akhawayn, a salué la réussite de cet événement, véritable démonstration de la force du modèle éducatif américain des Liberal Arts adopté par AUI: «Je suis extrêmement fier de nos étudiants et du rôle clé de notre approche éducative dans cette réussite. Le modèle des Liberal Arts encourage la curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit et forme nos étudiants à être non seulement des experts dans leur domaine, mais aussi des penseurs critiques et des leaders capables de relever les défis technologiques et sociétaux du monde moderne.»

Ce modèle éducatif a prouvé son efficacité lors de cette compétition dédiée à l’intelligence artificielle, où toutes les filières étaient représentées: 60% des finalistes en sciences de l’ingénierie, 37% en administration des affaires et 3% en sciences sociales.

Tout au long du week-end, les participants ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, grâce à des sessions de coaching et de mentorat dirigées par des spécialistes de HPS et des experts de la plateforme de recrutement KWIKS. Les finalistes ont élaboré des solutions innovantes dans le secteur du paiement, ciblant l’amélioration de l’accessibilité, l’optimisation des processus et la pénétration de nouveaux marchés. À l’issue de cette compétition, 3 projets portés par 7 étudiants, dont 6 femmes, ont été primés.

Lire aussi : L’université Al Akhawayn, un rôle de levier dans l’intégration des jeunes dans le monde de l’entrepreneuriat

«Nous sommes très fières d’avoir remporté le premier prix de cette compétition. Notre projet, “ASKGs”, est un module d’intelligence artificielle qui permet d’accéder rapidement aux données internes et de les exploiter de manière intuitive. Nous voulons développer cette solution pour la mettre sur le marché et ainsi contribuer à l’évolution de l’IA au Maroc», a déclaré Mariyem Baddou qui, avec ses coéquipières Aya El Baoudi et Hajar Hssine, a co-développé ce projet.

Le deuxième prix a été décerné à Manal Mkamel, Mohamed Amir et Hiba Affakir pour leur projet «InTech», une solution logicielle permettant aux compagnies d’assurance de réduire les coûts et d’accélérer le traitement des sinistres. Enfin, le troisième prix est revenu à Wissal Dahabi pour son projet «Multi-Lingua-Track», une carte de crédit innovante regroupant plusieurs comptes bancaires et intégrant une fonctionnalité de géolocalisation.

Le jury, composé de dirigeants et d’experts tels que Garry Ceaplen, directeur général de l’innovation commerciale chez HPS, Sarah Harrach, consultante senior en innovation commerciale chez HPS, Aalya Ghouli, responsable Fintech, Green Tech & Startup en Afrique chez BNP Paribas, Leila Laaroussi, responsable du programme Kluster de la CFCIM, Kenza Tahiri, responsable du programme innovation de Bank of Africa, et Youssef Zerrari, responsable de l’unité Business de la SOGÉ, a évalué les projets selon des critères exigeants, notamment la pertinence des solutions, leur scalabilité et leur impact potentiel sur le marché.

Lire aussi : GITEX Africa 2024: l’Université Al Akhawayn au cœur de l’innovation

Aalya Ghouli, de BNP Paribas, a précisé: «L’expérience à Al Akhawayn a été exceptionnelle. Le choix des gagnants a été difficile en raison de la qualité des projets présentés. Nous avons évalué la clarté des propositions, leur compréhension des enjeux, ainsi que leur capacité à cibler précisément leur clientèle.»

Deborah Bartlett, directrice du bureau de l’employabilité et de l’entrepreneuriat, a de son côté ajouté: «Cette première édition a été un succès, et nous sommes impatients de renouveler l’expérience avec de nouvelles thématiques. Ce week-end a montré à quel point nos étudiants sont capables de relever des défis ambitieux avec des solutions innovantes».

L’événement marque une étape clé dans l’engagement d’AUI à stimuler l’innovation technologique au Maroc tout en renforçant ses partenariats avec les acteurs économiques majeurs. Cet événement a permis aux étudiants de collaborer avec des experts de haut niveau, renforçant ainsi leur réseau professionnel tout en contribuant à l’avenir des technologies de paiement grâce à l’intelligence artificielle.