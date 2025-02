Digitalisation: «Le portail Idarati permet l’accès à 600 services administratifs», selon la ministre de la Transition numérique

Ce vendredi, la Bibliothèque nationale a accueilli les premières rencontres consacrées au portail «Idarati». La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Amal El Fallah Seghrouchni, a présidé la cérémonie en présence d’un public nombreux, incluant des représentants de différents ministères et des spécialistes du digital.

Lancé en 2021, le portail «Idarati» est une interface d’information unifiée, intégrée et multi-espaces, qui met les informations administratives à la disposition de l’usager. Aujourd’hui, le projet a atteint sa vitesse de croisière. Les premières rencontres ont mis en relief «son utilité, son efficacité et ses projections dans le cadre de la stratégie nationale du développement du numérique 2030», soulignent les organisateurs.

Ce portail a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, l’Agence du développement du digital (ADD) et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Dans une déclaration à la presse, la ministre a annoncé que son département a ouvert «l’accès à 600 services d’une manière simple, transparente et inclusive à toutes les catégories ciblées».

Conformément à la vision du roi Mohammed VI pour une administration proche du citoyen, il a été rappelé que le site doit répondre aux attentes des citoyens en matière d’accessibilité et de réduction des délais, notamment par la dématérialisation des services.

Ismail Besri, directeur de la simplification des procédures et de la digitalisation de l’administration auprès du ministère de la Transition numérique, a indiqué: «Cinq mois après le lancement officiel de la stratégie Maroc Digital 2030, nous avons travaillé sur le volet lié aux e-services publics et aux sites informationnels et transactionnels qui permettent aux citoyens de réaliser des démarches en ligne. Plus de 600 e-services ont été regroupés au sein d’un portail unifié pour faciliter l’accès des citoyens et des entreprises aux services administratifs».