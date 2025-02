Attijariwafa bank prolonge la date limite des inscriptions à la 2ème édition de son concours #ImagineTaVille

La Fondation Attijariwafa bank annonce le lancement de la deuxième édition de son concours national d’arts visuels #ImagineTaVille, initialement prévue pour clôturer le 15 mars, mais prolongée jusqu’au 15 avril 2025. Ce concours a pour objectif la promotion des arts contemporains en offrant une plateforme aux jeunes talents pour exprimer leur vision artistique sur des thématiques cruciales telles que le changement climatique, l’eau ou encore le développement durable.

La Fondation Attijariwafa bank s’engage à soutenir la diversité et la créativité au sein de la scène artistique marocaine, en encourageant l’intégration des pratiques classiques et contemporaines comme la photographie, l’animation, la vidéo et la réalité augmentée. Les participants sont invités à soumettre leurs candidatures via le site www.attijariwafabank.com.

Lire aussi : Exposition. L’espace Actua accueille les oeuvres des élèves de l’Académie des arts de la Fondation Attijariwafa bank

Un jury, composé d’Abla Ababou, galeriste et journaliste, Mohamed Rachdi, artiste et critique d’art, Zine El Abidine El Amine, artiste plasticien, et de Mehdi Guedira, responsable RSE du groupe Attijariwafa bank, sera chargé de sélectionner quatre lauréats. Ces derniers auront l’opportunité de voir leurs œuvres exposées pendant deux mois à l’espace d’art Actua de la Fondation à Casablanca, en plus de recevoir des prix prestigieux.

Durant toute la durée du concours, la Fondation Attijariwafa bank diffusera sur ses réseaux sociaux des vidéos, interviews et informations pour guider et inspirer les participants. Les candidats de toutes les régions du Maroc sont invités à suivre de près les actualités et les modalités de participation sur la page dédiée au concours.