Attijariwafa Ventures et UM6P Ventures signent une convention-cadre pour soutenir les start-ups en Afrique

Yassine Laghzioui (à g.), directeur général d’UM6P Ventures, et Hamza Mikou (à d.), directeur général d’Attijariwafa Ventures, lors de la signature de la convention-cadre entre les deux entités.

Attijariwafa Ventures, le fonds d’investissement stratégique d’Attijariwafa bank et de Wafa Assurance, et UM6P Ventures, le fonds d’investissement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont récemment signé une convention-cadre, officialisée par les représentants des deux entités à Casablanca, ayant pour objet le soutien de la croissance des jeunes entreprises innovantes en Afrique.

Cette collaboration a pour ambition de stimuler l’investissement conjoint dans des startups innovantes, notamment dans les domaines de la fintech, de l’insurtech, de la deeptech et de la greentech. En mobilisant leurs ressources, leurs expertises et leurs réseaux respectifs, les deux institutions souhaitent contribuer à l’émergence de champions technologiques africains à même d’accompagner les grandes transitions que traverse le continent.

À travers cette convention, Attijariwafa Ventures et UM6P Ventures entendent co-investir dans des projets porteurs, en veillant à identifier les entreprises à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée. Les parties s’engagent également à favoriser l’accompagnement de ces jeunes entreprises, en s’appuyant sur leurs écosystèmes académiques, industriels et financiers pour créer un cadre propice à leur développement.

«En joignant nos forces à celles d’UM6P Ventures, nous renforçons notre rôle d’acteur engagé dans le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Cette collaboration illustre notre volonté de connecter la recherche, la finance et l’industrie au service d’une Afrique innovante et compétitive», souligne Hamza Mikou, directeur général d’Attijariwafa Ventures.

«Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement commun pour un écosystème de l’innovation robuste et inclusif en Afrique. Ensemble, nous mettons en place les conditions nécessaires à l’éclosion de solutions technologiques répondant aux grands défis du continent», déclare Yassine Laghzioui, directeur général d’UM6P Ventures.

Cette initiative vient renforcer l’engagement des deux institutions en faveur d’une transformation économique inclusive, adossée à la montée en puissance des talents africains. Elle s’inscrit dans le prolongement des objectifs du Royaume du Maroc en matière d’innovation, de souveraineté technologique et de développement du capital humain.