Le groupe Attijariwafa bank et Rabat Business School de l’UIR signent un partenariat stratégique

Le groupe Attijariwafa bank et Rabat Business School, de l’Université internationale de Rabat (UIR), renforcent leur collaboration à travers la signature d’une convention de partenariat. «Cette initiative vient couronner l’excellence des relations entre les deux institutions qui œuvrent conjointement depuis plusieurs années pour accompagner la montée en compétences des jeunes talents», ont indiqué les deux entités dans un communiqué conjoint.

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique de renforcement des passerelles entre le monde académique et le monde professionnel, ont-elles ajouté. Elle vise à accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle à travers le recrutement et l’accueil en stage des jeunes talents, la création de synergies autour des parcours académiques et des programmes, le transfert mutuel de compétences et partage des expertises, la mise en place de programmes immersifs favorisant la montée en compétences des jeunes talents et leur insertion professionnelle, le développement de projets conjoints liés à l’entrepreneuriat et à l’innovation et l’accélération des initiatives communes en matière d’accompagnement des jeunes sur le volet inhérent au développement de l’intelligence collective, aux soft skills et au développement personnel.

Lire aussi : Crowdfunding: partenariat stratégique entre le groupe Attijariwafa bank et Kiwi Collecte

«Le groupe Attijariwafa bank et Rabat Business School portent, chacun dans son domaine, une forte culture du leadership et de l’excellence. Ce partenariat traduit leur volonté de s’investir dans le renforcement d’un capital humain qui constitue l’avenir de notre pays et plus largement de notre continent», ont souligné les deux partenaires.

Organisée le lundi 12 mai 2025 au sein des locaux du groupe Attijariwafa bank à Casablanca, cette cérémonie a permis, soulignent-ils, de donner un nouvel élan à la collaboration entre les deux institutions qui souhaitent renforcer leurs initiatives communes au service d’une jeunesse qui évolue dans un monde en mutation, caractérisé par une évolution rapide des métiers et par extension des compétences qui leur sont liées.

«Je suis ravi d’annoncer l’engagement de notre groupe en faveur du développement des compétences des jeunes talents. Nous nous engageons à offrir des opportunités de formation, des expériences immersives et un soutien actif à l’insertion professionnelle», a affirmé Mohamed Soussi, directeur général adjoint en charge du capital humain du groupe Attijariwafa bank.

Renforcer les synergies avec les acteurs académiques

«Nous mettrons également l’accent sur l’innovation, l’entrepreneuriat et la recherche, tout en renforçant les synergies avec les acteurs académiques. Ce partenariat vise à promouvoir la compétitivité et à développer les compétences des jeunes dans un environnement dynamique et en constante évolution», a-t-il ajouté.

De son côté, Nicolas Arnaud, doyen de Rabat Business School a déclaré: «Rabat Business School de l’UIR est honorée et heureuse de formaliser cette collaboration historique avec Attijariwafa Bank, leader marocain de l’industrie bancaire africaine. Ce partenariat traduit l’excellence de notre institution à œuvrer pour le développement du Maroc et du continent africain en formant et accompagnant les leaders de demain, capables d’évoluer dans un monde global et complexe avec conscience et volonté d’y avoir un impact positif».

«En tant qu’acteur panafricain de référence, Attijariwafa bank vient conforter son engagement auprès des talents en contribuant activement à cette dynamique constructive qui met au cœur de l’ensemble des actions engagées, le développement du capital humain, première richesse de notre continent», a conclu le communiqué.