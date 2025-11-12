Economie

Attijariwafa Bank inaugure son nouveau centre Dar Al Moukawil à Errachidia

Le nouveau centre Dar Al Moukawil à Errachidia.

Dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre Attijariwafa bank et le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Drâa-Tafilalet, une cérémonie d’inauguration du Centre Dar Al Moukawil d’Errachidia s’est tenue ce mardi 11 novembre 2025.

À cette occasion, une délégation ministérielle présente à Errachidia dans le cadre du lancement de la nouvelle Charte de l’investissement a effectué une visite officielle dans les locaux de Dar Al Moukawil, situés au sein du Centre régional d’investissement. Cette visite a été marquée par la présence du président-directeur général du groupe, Mohamed El Kettani, venu réaffirmer l’engagement d’Attijariwafa bank à soutenir l’entrepreneuriat et l’investissement régional, ainsi que de nombreuses personnalités.

L’objectif de cette visite était de renforcer les synergies entre le réseau Dar Al Moukawil et les dispositifs publics d’accompagnement à l’investissement, afin de favoriser la création d’entreprises et de dynamiser l’entrepreneuriat local.

Au cours de la visite, une présentation détaillée du rôle et des services du Centre Dar Al Moukawil d’Errachidia a été réalisée, mettant en avant son engagement auprès des porteurs de projets, des TPE et des jeunes entrepreneurs. Cet engagement se traduit par un accompagnement de proximité, des formations ciblées et un appui personnalisé dans leurs démarches entrepreneuriales.

Lancé en 2016, le dispositif Dar Al Moukawil constitue le premier écosystème dédié à l’entrepreneuriat au Maroc. À ce jour, le réseau compte 24 centres implantés dans les principales villes du Royaume: Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laâyoune, Oujda, Nador, Kénitra, Berkane, Béni Mellal, Agadir, Tétouan, Mohammedia et désormais Errachidia.

Depuis sa création, plus de 900.000 porteurs de projets et petites entreprises, ainsi que 7.000 coopératives, ont bénéficié de son accompagnement. Le dispositif digital complète ce réseau avec plus de 6,2 millions de visiteurs sur le portail www.daralmoukawil.com, et 34 millions de vues sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube «Dar Al Moukawil».

Le groupe Attijariwafa bank poursuit ainsi le déploiement progressif des centres Dar Al Moukawil, afin de renforcer la proximité avec les entrepreneurs et de compléter son dispositif digital daralmoukawil.com.

