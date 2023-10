Attijariwafa bank: inauguration d’un nouveau centre Dar Al Moukawil à Agadir

Le groupe Attijariwafa bank a ouvert, ce lundi 16 octobre, un nouveau centre Dar Al Moukawil dans la ville d’Agadir. Ce centre vise à accompagner les commerçants, artisans, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises dans leur développement, en leur offrant des services d’accompagnement et de conseils personnalisés.

À travers ce centre, les petites entreprises existantes ou en cours de création, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, à une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de les aider à concrétiser et à réussir leurs projets.

Lire aussi : Groupe Attijariwafa bank: inauguration d’un nouveau centre Dar Al Moukawil à Kénitra

Dar Al Moukawil est le premier écosystème à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement. Les 20 centres Dar Al Moukawil sont ouverts à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laâyoune, Oujda, Nador, Béni Mellal, Kénitra, Berkane et à Agadir.

À ce jour, les centres Dar Al Moukawil ont accompagné plus de 365.000 porteurs de projets et petites entreprises. Le dispositif digital a enregistré près de 3 millions de connexions sur le portail www.daralmoukawil.com ainsi que plus de 24 millions de vues sur la page Facebook Ana Maak et la chaîne YouTube Dar Al Moukawil.