Economie

Usurpation d'identité: Attijariwafa Bank met en garde contre une fausse plateforme d'investissement

Le siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca.

Le groupe Attijariwafa bank alerte le public sur la circulation d’un contenu frauduleux sur internet et les réseaux sociaux, utilisant de manière abusive l’image, la voix et le nom de son président-directeur général.

Par La Rédaction
Le 07/11/2025 à 11h19

Ce contenu, diffusé sous forme de vidéo imitant un reportage d’un média national, renvoie vers un lien frauduleux se présentant comme une plateforme d’investissement prétendument associée au groupe Attijariwafa bank et mettant en avant de fausses promesses de gains associées, souligne la banque dans un communiqué.

Cette utilisation non autorisée de l’image du président-directeur général et des signes distinctifs de l’institution constitue une atteinte à son identité et à sa réputation. Les auteurs de cette publication cherchent manifestement à tromper le public en s’appuyant sur des éléments visuels modifiés et générés par l’Intelligence artificielle.

Attijariwafa bank dément formellement toute implication dans cette opération et rappelle qu’elle ne dispose d’aucune plateforme d’investissement ni d’initiative du type évoqué dans cette publication.

Elle se réserve le droit d’engager toute action légale nécessaire pour protéger son image, celle de son PDG et ses droits.

Face à la recrudescence de ce type d’actes frauduleux, Attijariwafa bank invite le public à redoubler de vigilance.

#Attijariwafa Bank#Banque#Maroc

