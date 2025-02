Anas Raissi, DG Attijari titrisation: «Nous anticipons une expansion significative du marché de la titrisation»

En quoi consiste cette opération et en quoi apporte-t-elle une innovation sur le marché financier?

Le projet de la Centrale d’Al Wahda consiste en la réalisation de deux unités de Turbines à Gaz en cycle ouvert (OCGT), convertibles en cycle combiné, de capacité maximale de 495 MW chacune. Ce projet revêt un caractère stratégique pour l’ONEE et pour le Royaume car il permettra de répondre à la demande croissante en capacité électrique, d’assurer la stabilité du système électrique, et surtout d’accompagner l’intégration massive des énergies renouvelables et de participer à la transition énergétique du pays.

Le financement proposé a connu une structuration innovante avec la participation pour la première fois des fonds de dettes. Cette ouverture, qui est prévue par la loi de la titrisation des actifs et dont les textes d’application ont été promulgués en 2022, permet désormais de rassembler deux sources de financement, le secteur bancaire et le marché financier qui agissaient jusque-là d’une manière indépendante, dans une seule opération d’une manière totalement alignée dans le cadre d’un crédit syndiqué dont les participants étaient toujours constitués d’établissement de crédit.

Pour rappel, un fonds de dette tel que prévu par la loi de titrisation est un fonds qui octroie un ou plusieurs financements au profit d’un ou plusieurs établissements initiateurs. Ces financements sont similaires aux financements bancaires et se font à partir des fonds levés auprès des investisseurs sur le marché financier.

Quel bilan faites-vous de cette opération? A-t-elle été un succès?

Cette opération, de par sa structuration financière, a connu un fort succès sur différents plans. Tout d’abord, elle a été innovante au niveau de sa structuration, qui implique à la fois des acteurs bancaires et des acteurs du marché financier. L’opération a aussi été un succès sur le marché puisque les titres émis par le fonds ont été sursouscrits plus de 2,5 fois, preuve du fort intérêt suscité auprès des investisseurs pour cette nouvelle typologie d’investissement. Enfin, elle a permis le bouclage du financement d’un projet d’une grande envergure relatif à la construction de la centrale à gaz Al WAHDA, dont le coût global est estimé à 4,16 milliards de dirhams.

Quel impact aura cette opération sur l’ONEE?

Les mécanismes de titrisation utilisés à date par l’ONEE couvraient exclusivement le financement de ses besoins d’exploitation. Cette opération a permis à l’ONEE de recourir pour la première fois à un mécanisme de titrisation pour le financement d’un investissement. Ainsi, cette opération a permis à l’ONEE de diversifier ses sources de financement pour la réalisation d’un de ses projets stratégiques, et d’optimiser son coût final en octroyant un Security package assez confortable à l’ensemble des prêteurs, que ce soient les banques ou les fonds de dettes.

Quels sont les autres types de projets qui pourraient bénéficier de ce mécanisme de titrisation?

Compte tenu des grands défis du Maroc dans les années à venir, notamment par rapport aux grands rendez-vous attendus, des grands projets d’infrastructures et des programmes d’investissement des établissements publics, il est nécessaire de faire participer l’ensemble des bailleurs de fonds à l’effort national en matière de financement. La structuration proposée n’est pas une simple opération, mais un montage type qui permettra aux investisseurs du marché de participer, aux côtés des banques, au financement de plusieurs projets structurants pour le Maroc, avec un profil rendement/risque répondant à leurs contraintes d’investissement et leurs exigences en termes de liquidités.

Quel regard portez-vous sur l’avenir de la titrisation au Maroc?

Les fonds de titrisation, qu’il s’agisse de la titrisation classique, de la titrisation synthétique ou des fonds de dette, représentent des véhicules réglementés et sécurisés offrant une grande flexibilité. Ils permettront aux acteurs du marché de contribuer aux côtés d’autres bailleurs de fonds à l’effort de financement de ces grands projets. À cet égard, nous anticipons une expansion significative du marché de la titrisation dans les années à venir.