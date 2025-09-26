Economie

Attijari Payment, Visa et Woliz unissent leurs forces pour accélérer la digitalisation des paiements au Maroc

Sami Romdhane, DG de Visa Maroc, Fahd Bettache, DG d’Attijari Payment et Kamal El Hardouzi, CEO et fondateur de Woliz.

Attijari Payment a signé, ce 26 septembre à Casablanca, un accord stratégique avec Visa et la fintech marocaine Woliz. Objectif: élargir l’accès des commerçants aux services financiers, moderniser les solutions de paiement et favoriser une inclusion digitale durable.

Par La Rédaction
Le 26/09/2025 à 17h25

Attijari Payment, en partenariat avec Visa et la fintech marocaine Woliz, a annoncé la signature d’un protocole de coopération stratégique visant à renforcer la digitalisation des transactions et à élargir l’accès des commerçants aux services financiers.

Des solutions adaptées aux commerçants et au FMCG

L’accord prévoit l’intégration des solutions d’acceptation innovantes développées par Attijari Payment dans l’offre de Woliz, afin de répondre aux besoins spécifiques des commerçants et des acteurs du secteur de la grande consommation (FMCG ou Fast-Moving Consumer Goods). Le partenariat bénéficie par ailleurs de l’expertise mondiale de Visa en matière de technologies de paiement et d’éducation financière.

Attijari Payment mise sur la modernisation

«Cet accord reflète notre engagement à accompagner les commerçants dans leur transition vers des solutions de paiement modernes et inclusives, tout en leur offrant plus de simplicité et d’efficacité au quotidien», a déclaré Fahd Bettache, administrateur directeur général d’Attijari Payment.

L’expertise de Visa au service de l’inclusion

De son côté, le directeur général de Visa Maroc, Sami Romdhane, a rappelé la vocation inclusive de ce partenariat: «Visa a pour mission de garantir que les services financiers soient accessibles à tous. En combinant notre expertise mondiale à l’agilité locale, nous travaillons activement à fournir des solutions de paiement fiables, sécurisées et adaptées pour aider les commerçants du Maroc à prospérer à l’ère du numérique».

Woliz, la touche fintech marocaine

Même son de cloche du côté de Woliz, jeune acteur de la fintech marocaine, dont le fondateur, Kamal El Hardouzi, a souligné l’importance de bâtir un écosystème collaboratif: «Nos commerçants partenaires attendent avant tout des solutions simples, rapides et adaptées à leurs besoins. Avec ce partenariat, nous aspirons à bâtir un écosystème où FMCG, commerçants et institutions financières unissent leurs efforts pour promouvoir une inclusion financière durable et créatrice de valeur».

Une complémentarité porteuse de transformation

Grâce à la complémentarité de leurs expertises -la proximité et l’agilité d’une fintech locale, la puissance technologique d’un leader mondial et le savoir-faire éprouvé d’un acteur de référence dans l’acceptation des paiements- les trois partenaires ambitionnent d’accélérer la transformation digitale du paysage des paiements au Maroc.

Vers un environnement digital inclusif

Au-delà des aspects technologiques, cette alliance s’inscrit dans une démarche plus large: construire un environnement digital inclusif, innovant et conforme aux standards internationaux, au service d’une économie marocaine de plus en plus connectée.

Par La Rédaction
Le 26/09/2025 à 17h25
#Attijariwafa Bank#paiement mobile#digital#digitalisation#TPME#Monétique#e-commerce

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Attijari Payment lance son activité d’acquisition commerçants

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: depuis le 1er mai, les établissements de paiement et les filiales de banques autorisés à opérer

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: le démantèlement du monopole du CMI amorcé

Articles les plus lus

1
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
2
Cinq nouvelles figures intellectuelles dont Tahar Ben Jelloun intronisées à l’Académie du Royaume du Maroc
3
Le terminal de croisières de Casablanca accueille son premier navire après l’inauguration royale
4
Marquage fiscal: bras de fer entre la Fédération des stations-service et la ministre de l’Énergie
5
Les sombres secrets de Abdelmadjid Tebboune dévoilés dans une enquête explosive
6
Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»
7
Grand Format-Le360. Miloudi Moukharik, SG de l’UMT: «La loi sur la grève est illégitime et inapplicable»
8
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
Revues de presse

Voir plus