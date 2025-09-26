Attijari Payment, Visa et Woliz unissent leurs forces pour accélérer la digitalisation des paiements au Maroc

Attijari Payment, en partenariat avec Visa et la fintech marocaine Woliz, a annoncé la signature d’un protocole de coopération stratégique visant à renforcer la digitalisation des transactions et à élargir l’accès des commerçants aux services financiers.

Des solutions adaptées aux commerçants et au FMCG

L’accord prévoit l’intégration des solutions d’acceptation innovantes développées par Attijari Payment dans l’offre de Woliz, afin de répondre aux besoins spécifiques des commerçants et des acteurs du secteur de la grande consommation (FMCG ou Fast-Moving Consumer Goods). Le partenariat bénéficie par ailleurs de l’expertise mondiale de Visa en matière de technologies de paiement et d’éducation financière.

Attijari Payment mise sur la modernisation

«Cet accord reflète notre engagement à accompagner les commerçants dans leur transition vers des solutions de paiement modernes et inclusives, tout en leur offrant plus de simplicité et d’efficacité au quotidien», a déclaré Fahd Bettache, administrateur directeur général d’Attijari Payment.

L’expertise de Visa au service de l’inclusion

De son côté, le directeur général de Visa Maroc, Sami Romdhane, a rappelé la vocation inclusive de ce partenariat: «Visa a pour mission de garantir que les services financiers soient accessibles à tous. En combinant notre expertise mondiale à l’agilité locale, nous travaillons activement à fournir des solutions de paiement fiables, sécurisées et adaptées pour aider les commerçants du Maroc à prospérer à l’ère du numérique».

Woliz, la touche fintech marocaine

Même son de cloche du côté de Woliz, jeune acteur de la fintech marocaine, dont le fondateur, Kamal El Hardouzi, a souligné l’importance de bâtir un écosystème collaboratif: «Nos commerçants partenaires attendent avant tout des solutions simples, rapides et adaptées à leurs besoins. Avec ce partenariat, nous aspirons à bâtir un écosystème où FMCG, commerçants et institutions financières unissent leurs efforts pour promouvoir une inclusion financière durable et créatrice de valeur».

Une complémentarité porteuse de transformation

Grâce à la complémentarité de leurs expertises -la proximité et l’agilité d’une fintech locale, la puissance technologique d’un leader mondial et le savoir-faire éprouvé d’un acteur de référence dans l’acceptation des paiements- les trois partenaires ambitionnent d’accélérer la transformation digitale du paysage des paiements au Maroc.

Vers un environnement digital inclusif

Au-delà des aspects technologiques, cette alliance s’inscrit dans une démarche plus large: construire un environnement digital inclusif, innovant et conforme aux standards internationaux, au service d’une économie marocaine de plus en plus connectée.