Economie

Études à l’étranger: Attijariwafa bank simplifie l’envoi d’argent pour les parents

Attijariwafa bank lance un nouveau service digital sur Attijari Mobile pour simplifier et accélérer les transferts de scolarité des étudiants marocains à l’étranger.

Gérer les études à l’étranger ne sera plus un casse-tête pour les parents. Attijariwafa bank lance une nouvelle solution sur son application mobile qui permet de transférer les frais de scolarité et de séjour en toute autonomie. Un gain de temps précieux qui évite les déplacements fréquents en agence tout en garantissant une sécurité maximale.

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Le 29/04/2026 à 20h09

Face à la mobilité croissante des étudiants marocains à l’international et aux attentes de simplicité des familles, Attijariwafa bank lance, via son application Attijari Mobile, un nouveau service dédié à la gestion des transferts de scolarité à l’étranger.

Pour accompagner les quelque 100.000 étudiants poursuivant leur cursus hors du Royaume, la banque a totalement repensé ce processus afin d’en faire une expérience fluide, rapide et sans stress.

Conscient que les démarches administratives sont souvent longues et complexes pour les familles, le Groupe permet désormais de gérer ces opérations à distance et en toute sécurité directement depuis son application mobile.

Lire aussi : Attijariwafa bank et l’INSEA renforcent leur partenariat stratégique au service des jeunes talents

Le parcours commence par une étape d’accompagnement humain en agence, où les conseillers aident les parents à constituer et valider le dossier administratif de l’étudiant. Une fois cette étape franchie, les familles deviennent totalement autonomes.

Depuis leur smartphone, elles peuvent désormais régler directement les frais d’inscription auprès des universités, envoyer l’argent nécessaire à la vie quotidienne dans le respect des règles de change, ou encore payer le loyer de l’étudiant. Ce système élimine le besoin de se déplacer régulièrement en agence et offre une réactivité indispensable pour la vie à l’international.

Cette évolution bénéficie d’ores et déjà à plusieurs dizaines de milliers de clients parents et de leurs enfants poursuivant leurs études à l’étranger. Le nouveau dispositif s’appuie sur un réseau de banques partenaires de premier plan, ce qui permet de garantir des délais de traitement très courts, ne dépassant pas 48 heures. La transparence est également au cœur du service: grâce à un système de notifications en temps réel, les parents sont informés à chaque étape et peuvent suivre leur transfert jusqu’à ce que l’argent soit bien reçu par le bénéficiaire.

Avec cette innovation, Attijariwafa bank simplifie concrètement le quotidien des familles connectées et confirme sa volonté de proposer des solutions numériques utiles et adaptées aux besoins réels des Marocains.

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Le 29/04/2026 à 20h09
#Maroc#Attijariwafa Bank#Transfert d'argent#études à l'étranger

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