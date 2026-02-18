Attijariwafa bank s’allie au ministère du Tourisme et Visa pour accélérer le paiement cashless dans le secteur touristique

De gauche à droite: Mohamed El Kettani, président directeur général d’Attijariwafa bank, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, et Leila Serhan, group country manager de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan.

Dans un contexte de forte croissance du tourisme national, un nouveau cap est franchi vers la digitalisation du secteur. La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, le président directeur général d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, et la group country manager de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan, Leila Serhan, ont signé un mémorandum d’entente (MoU) actant le lancement du programme Stay Cashless.

L’initiative vise à simplifier l’expérience de paiement des touristes tout au long de leur séjour au Maroc, en garantissant des solutions sécurisées, universellement acceptées et conformes aux standards internationaux.

Pour la ministre Fatim-Zahra Ammor, les performances du secteur confirment la nécessité d’accélérer la transition numérique: «Les 138 milliards de dirhams de recettes voyages en 2025 montrent que le Maroc dispose aujourd’hui d’une offre touristique attractive, pour laquelle les touristes sont prêts à payer. Mais les attentes évoluent et le paiement digital devient la norme. Aller vers le cashless à grande échelle n’est donc plus une option.»

Avec près de 20 millions de visiteurs enregistrés en 2025, le Royaume a déjà dépassé ses ambitions fixées à l’horizon 2026, renforçant l’urgence d’adapter son infrastructure de paiement aux standards mondiaux.

Pour Attijariwafa bank, le paiement constitue désormais un maillon central du parcours touristique. Mohamed El Kettani souligne que le développement du tourisme représente un levier stratégique pour l’économie marocaine. «À travers ce partenariat, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son engagement à accompagner les secteurs clés du Royaume en mobilisant des solutions de paiement innovantes, inclusives et alignées avec les standards internationaux.»

De son côté, Visa entend mettre à disposition son expertise technologique et son leadership mondial pour soutenir la transformation digitale des opérateurs touristiques, quelle que soit leur taille. Leila Serhan insiste sur la portée structurante du partenariat: «Ce partenariat tripartite ne se limite pas à une collaboration technique, c’est un moteur de croissance qui utilise la donnée et l’innovation pour numériser l’ensemble de la chaîne de valeur touristique.»

Au-delà de la signature du MoU, le programme se concrétise par une convention opérationnelle conclue le même jour entre la Confédération nationale du tourisme, représentée par son président Hamid Bentahar et Attijari Payment, dirigée par Fahd Bettache.

L’offre prévoit un accès facilité aux moyens de paiement électroniques, des commissions internationales revues à la baisse ainsi que le déploiement de solutions modernes telles que le pay-by-link, le tap-on-phone ou encore la conversion dynamique de devise.

Pour la Confédération nationale du tourisme, l’enjeu dépasse la simple adoption technologique. Hamid Bentahar y voit un dispositif global d’accompagnement: «Il combine de nouvelles solutions plus adaptées, un programme de sensibilisation et de formation pour permettre à l’ensemble des opérateurs, notamment les TPME, de monter en compétence et d’offrir une expérience plus fluide et rassurante aux visiteurs.»

Dans les prochains jours, les partenaires engageront un plan d’action visant: le déploiement opérationnel de solutions de paiement électronique adaptées aux opérateurs touristiques, en particulier les TPME, la mise en place d’un dispositif structuré de communication, de sensibilisation et de formation pour accélérer l’adoption du paiement digital à grande échelle.

À travers Stay Cashless, les acteurs publics et privés cherchent à faire du paiement électronique un levier de performance, d’inclusion et d’amélioration continue de l’expérience touristique, en perspective notamment des grands rendez-vous internationaux à l’horizon 2030.