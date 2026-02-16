Economie

Ksar El Kébir: les agences Attijariwafa bank à nouveau au service des clients

L'une des agences d'Attijariwafa bank à Ksar El Kébir, mobilisée pour assurer la continuité du service après la crue.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 17h25

VidéoUne semaine après les fortes inondations qui ont paralysé la ville de Ksar El Kébir, le secteur bancaire amorce son retour à la normale. Ce lundi 16 février 2026, les agences d’Attijariwafa bank ont officiellement rouvert leurs portes aux clients.

C’est à 8 heures précises ce lundi matin que le rideau s’est levé sur la quasi-totalité des agences du réseau Attijariwafa bank à travers la ville. Après une interruption forcée de sept jours due aux intempéries, la reprise des activités a permis de restaurer l’accès aux services bancaires essentiels.

Dans les différents quartiers, notamment ceux qui ont été les plus touchés par la montée des eaux, les employés de la banque ont accueilli de nombreux citoyens.

Les clients ont pu effectuer leurs transactions habituelles (retraits, dépôts et opérations courantes) bénéficiant de l’accompagnement des conseillers présents sur place pour faciliter les démarches après cette période d’inactivité forcée.

Le déploiement du personnel dès les premières heures de la journée a permis d’assurer une fluidité dans le traitement des dossiers. Pour de nombreux usagers interrogés, cette réouverture est perçue comme un signe de stabilisation de la situation dans la région, permettant ainsi une reprise progressive des activités économiques locales.

#Maroc#Ksar El kébir#Attijariwafa Bank#secteur bancaire#intempéries

