Ksar El Kébir: les agences Attijariwafa bank à nouveau au service des clients

L'une des agences d'Attijariwafa bank à Ksar El Kébir, mobilisée pour assurer la continuité du service après la crue.

C’est à 8 heures précises ce lundi matin que le rideau s’est levé sur la quasi-totalité des agences du réseau Attijariwafa bank à travers la ville. Après une interruption forcée de sept jours due aux intempéries, la reprise des activités a permis de restaurer l’accès aux services bancaires essentiels.

Dans les différents quartiers, notamment ceux qui ont été les plus touchés par la montée des eaux, les employés de la banque ont accueilli de nombreux citoyens.

Les clients ont pu effectuer leurs transactions habituelles (retraits, dépôts et opérations courantes) bénéficiant de l’accompagnement des conseillers présents sur place pour faciliter les démarches après cette période d’inactivité forcée.

Le déploiement du personnel dès les premières heures de la journée a permis d’assurer une fluidité dans le traitement des dossiers. Pour de nombreux usagers interrogés, cette réouverture est perçue comme un signe de stabilisation de la situation dans la région, permettant ainsi une reprise progressive des activités économiques locales.