Société

Ksar El Kébir: les habitants regagnent progressivement leurs quartiers, l’activité commerciale redémarre

L’activité commerciale redémarre progressivement à Ksar El Kébir.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 13h53

VidéoL’activité redémarre progressivement à Ksar El Kébir. Les commerçants reprennent leurs services dans un contexte d’amélioration des conditions météorologiques. Les images.

À Ksar El Kébir, la vie reprend peu à peu son cours normal. Après les fortes perturbations météorologiques qui ont frappé la région, les autorités locales ont autorisé le retour progressif des habitants dans la majorité des quartiers. Les commerces rouvrent et l’activité redémarre, sous réserve du respect des consignes officielles.

Dans un communiqué publié le 16 février, les autorités locales de la province de Larache ont détaillé le process du retour progressif des habitants de Ksar El Kébir.

On apprend ainsi que les habitants sont désormais autorisés à regagner l’ensemble des quartiers de la ville, à l’exception de certaines zones dont l’accès demeure suspendu jusqu’à l’achèvement des mesures préventives requises.

Lire aussi : Ksar El Kébir: reprise progressive du retour des habitants, certaines zones encore restreintes

Les zones concernées par cette mesure incluent la deuxième annexe administrative, en particulier le quartier El Bassatine, le quartier résidentiel Cosumar ainsi que le Bureau régional d’investissement agricole. Elles comprennent également la sixième annexe administrative, où l’accès au quartier Route de Larache demeure suspendu.

D’après les autorités, l’extension progressive des secteurs autorisés au retour s’explique par l’amélioration des conditions météorologiques et par les résultats encourageants des interventions menées sur le terrain par les différentes instances publiques et services techniques.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 13h53
#Ksar El Kébir#activité commerciale#Inondations

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir reprend vie: commerces et habitants commencent à retrouver leurs quartiers après les inondations

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: lancement d’un plan pour le retour progressif des sinistrés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: tout savoir sur le programme d’aide et d’accompagnement des populations sinistrées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: la solidarité s’étend aussi aux animaux abandonnés à Ksar El Kébir

Articles les plus lus

1
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
2
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
3
Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³
4
Piraterie
5
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
6
Au nord de Laâyoune, le plus long viaduc routier du Maroc mobilise 600 professionnels et atteint 36% d’avancement
7
Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour
8
Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate
Revues de presse

Voir plus