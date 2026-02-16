Ksar El Kébir: les habitants regagnent progressivement leurs quartiers, l’activité commerciale redémarre

À Ksar El Kébir, la vie reprend peu à peu son cours normal. Après les fortes perturbations météorologiques qui ont frappé la région, les autorités locales ont autorisé le retour progressif des habitants dans la majorité des quartiers. Les commerces rouvrent et l’activité redémarre, sous réserve du respect des consignes officielles.

🇲🇦🌧️ Reprise progressive des activités commerciales à Ksar El Kébir après le retour des habitants, évacués à cause des inondations. pic.twitter.com/cd7dqoWLXW — Le360 (@Le360fr) February 16, 2026

Dans un communiqué publié le 16 février, les autorités locales de la province de Larache ont détaillé le process du retour progressif des habitants de Ksar El Kébir.

On apprend ainsi que les habitants sont désormais autorisés à regagner l’ensemble des quartiers de la ville, à l’exception de certaines zones dont l’accès demeure suspendu jusqu’à l’achèvement des mesures préventives requises.

Les zones concernées par cette mesure incluent la deuxième annexe administrative, en particulier le quartier El Bassatine, le quartier résidentiel Cosumar ainsi que le Bureau régional d’investissement agricole. Elles comprennent également la sixième annexe administrative, où l’accès au quartier Route de Larache demeure suspendu.

D’après les autorités, l’extension progressive des secteurs autorisés au retour s’explique par l’amélioration des conditions météorologiques et par les résultats encourageants des interventions menées sur le terrain par les différentes instances publiques et services techniques.