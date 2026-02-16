Société

Ksar El Kébir: reprise progressive du retour des habitants, certaines zones encore restreintes

Les autorités de la préfecture de M’diq-Fnideq coordonnent l'embarquement des passagers à destination de Ksar El Kébir.

Suite aux intempéries exceptionnelles qui ont frappé le Nord, les autorités de la province de Larache annoncent l’autorisation, à partir du 16 février, du retour progressif des habitants replacés de Ksar El Kébir. Plusieurs quartiers restent toutefois provisoirement interdits d’accès, le temps d’achever les mesures de sécurité nécessaires.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 11h41

Les autorités locales de la province de Larache ont annoncé, lundi 16 février, la reprise du programme de retour organisé et sécurisé des habitants temporairement replacés de la ville de Ksar El Kébir, à la suite des conditions climatiques exceptionnelles ayant touché la région.

Dans un communiqué, les autorités locales indiquent que les habitants sont désormais autorisés à regagner l’ensemble des quartiers de la ville, à l’exception de certaines zones dont l’accès demeure suspendu jusqu’à l’achèvement des mesures préventives requises.

Les secteurs concernés par cette restriction comprennent la deuxième annexe administrative, notamment le quartier El Bassatine ainsi que le quartier résidentiel Cosumar et le Bureau régional d’investissement agricole, ainsi que la sixième annexe administrative, où l’accès au quartier Route de Larache reste également suspendu.

Selon les autorités, l’élargissement progressif des zones autorisées au retour s’explique par l’amélioration des conditions météorologiques, ainsi que par les résultats positifs des interventions de terrain menées par les différentes autorités publiques et services techniques. Ces actions ont permis de réunir les conditions nécessaires à un retour sûr et fluide des habitants.

Lire aussi : Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour

La préfecture a également salué le sens des responsabilités et le niveau de conscience civique dont ont fait preuve les habitants de Ksar El Kébir durant la première phase du programme de retour. Elle appelle l’ensemble des citoyens à continuer de se conformer aux directives des autorités publiques afin d’assurer le bon déroulement de l’opération.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 11h41
#Ksar El Kebir#Larache#pluies#Inondations#Maroc

