Retour à la maison des sinistrés de Ksar El Kébir: la Sûreté nationale pleinement mobilisée

Un élément de la DGSN porte assistance à un passager à son arrivée à Ksar El Kébir, dimanche 15 février 2026, dans le cadre du retour des familles évacuées suite aux inondations.

À pied d’œuvre, les éléments de la Sûreté nationale sont en première ligne pour accompagner l’opération de retour progressif des familles évacuées à titre préventif de la ville de Ksar El Kébir, à la suite des récentes inondations ayant touché le nord du Maroc. Les forces de l’ordre et de la Sûreté nationale sont déployées pour garantir la sécurité des citoyens et assurer leur accompagnement dans cette phase de réintégration de leurs habitations.

Les équipes de la Sûreté nationale ont déployé un dispositif important visant à faciliter le retour des populations évacuées. Cette mobilisation s’illustre notamment par la gestion et la régulation des flux dans les gares routières et ferroviaires. Sur le terrain, les éléments de sécurité assurent l’orientation des voyageurs, veillent au maintien de l’ordre public et apportent conseils et assistance aux familles, avec une attention particulière accordée aux personnes âgées, aux enfants et aux catégories les plus vulnérables. Leur présence vise également à fluidifier les déplacements et à garantir des conditions de retour sécurisées et organisées.

Le rôle des services de sécurité ne s’est pas limité à la protection des personnes lors de l’évacuation puis du retour. Les forces de l’ordre ont également veillé à la protection des biens laissés par les habitants pendant leur absence, dans le cadre d’un dispositif global destiné à préserver la tranquillité publique et à prévenir toute atteinte aux propriétés privées. Dans cette optique, les forces de l’ordre ont intensifié les patrouilles nocturnes dans plusieurs quartiers de la ville temporairement désertée. Ces opérations préventives ont permis de surveiller les zones sensibles, de sécuriser les commerces ainsi que les habitations, et de dissuader toute tentative de vol, de vandalisme ou d’acte criminel.

🇲🇦🌧️ Inondations : des patrouilles nocturnes renforcées pour sécuriser Ksar El Kébir pic.twitter.com/1qnOXSiavC — Le360 (@Le360fr) February 8, 2026

La présence régulière des forces de sécurité sur le terrain traduit la vigilance constante des autorités, qui ont veillé à intervenir rapidement en cas de situation suspecte et à maintenir un climat de stabilité durant cette période exceptionnelle.

Les opérations d’évacuation menées dans les communes exposées aux risques d’inondations ont permis de transporter et de mettre à l’abri plus de 154.309 personnes, illustrant l’ampleur de la mobilisation des autorités et des services de secours face aux intempéries.

Lire aussi : Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour

Dans la continuité de ces mesures, les autorités locales ont annoncé le lancement d’un plan opérationnel visant à organiser le retour progressif des habitants évacués, afin d’assurer une reprise sécurisée et ordonnée de la vie dans les zones touchées.

Retour à la maison des habitants de Ksar El Kébir: les éléments de la DGSN en première ligne

L’opération de retour a débuté ce dimanche 15 février 2026. Un dispositif complet a été élaboré comprenant la mobilisation de moyens de transport dédiés, l’identification d’axes sécurisés ainsi que la mise en place d’un système d’encadrement sur le terrain afin d’assurer la fluidité des déplacements et la sécurité des citoyens. Dans ce cadre, des trains gratuits ont été programmé dès 7 heures depuis la gare de Tanger vers la ville, tandis que des autobus ont également été mobilisés sans frais depuis plusieurs points de rassemblement afin de faciliter le déplacement des personnes concernées et leur offrir un accompagnement adapté.

D’autres zones seront intégrées progressivement au dispositif en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, les annonces relatives aux prochaines phases devant être diffusées par les canaux officiels.

Des points de contrôle ont été installés aux entrées des zones concernées afin de garantir le bon déroulement de l’opération et la sécurité de l’ensemble des citoyens. Cette mobilisation multidimensionnelle témoigne de l’engagement des autorités et des services de sécurité à accompagner les populations sinistrées tout en préservant l’ordre public et la protection des biens durant cette phase de retour progressif à la normale.