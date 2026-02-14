Ksar El Kébir reprend vie: commerces et habitants commencent à retrouver leurs quartiers après les inondations

À Ksar El Kébir, les commerçants et propriétaires de cafés et de magasins ont commencé, samedi soir, à retirer les barrières en béton et les sacs de sable qu’ils avaient installés pour protéger leurs biens des inondations, suite à l’annonce du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de Larache concernant l’allègement des restrictions aux entrées de la ville.

La caméra du 360 a constaté les opérations continues de démolition de barrières dans différents quartiers, notamment les épiceries et cafés du Douar Al-Askar, de la route de Tétouan et du centre-ville, où les propriétaires ont commencé à nettoyer et réorganiser leurs espaces en préparation à la reprise progressive de l’activité avec le retour des habitants.

Plusieurs commerçants ont déclaré être prêts à accueillir les citoyens dès dimanche, soulignant que les autorités leur avaient permis d’entrer dès la soirée pour préparer la logistique et s’approvisionner en produits essentiels.

Les autorités locales de la préfecture de Larache, sous la supervision du wali de la région, Younes Tazi, ont organisé une flotte de bus pour transporter gratuitement les habitants des villes de Tanger, Tétouan et Kénitra vers leurs domiciles à Ksar El Kébir.

Sur le terrain, les éléments de la Gendarmerie royale, de la police nationale et des forces auxiliaires ont permis la circulation des véhicules des professionnels résidant dans les quartiers Douaa, Douar Al-Askar et Ouled Hamid, zones prioritaires pour le retour.

Cependant, les autorités ont maintenu des restrictions strictes à l’entrée par la route de Larache en raison du niveau élevé de l’eau autour du tribunal et de l’hôpital local, et l’accès au quartier Andalus reste partiellement immergé.

Dans les cinquième et sixième annexes administratives, les grandes rues et les souks connaissent une activité intense pour enlever les traces des inondations et les débris, notamment sur la route de Ouled Hamid et le quartier Zoubida.

Enfin, les agences bancaires et administrations publiques devraient rouvrir leurs portes pour assurer les services essentiels après plus d’une semaine de fermeture.