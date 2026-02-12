Inondations: la solidarité s’étend aussi aux animaux abandonnés à Ksar El Kébir

Reda, originaire de Tanger, se déplace à Ksar El Kébir trois fois par semaine pour porter secours aux chiens et chats livrés à eux-mêmes. (S.Kadry/Le360)

En pleine crise provoquée par les inondations qui frappent la région, un jeune originaire de Tanger a lancé une initiative civique visant à nourrir des dizaines de chiens et de chats errants dans les quartiers et les rues de Ksar El Kébir. Son action intervient alors que de nombreux habitants ont été évacués, laissant derrière eux des animaux domestiques sans ressources.

Malgré les difficultés de déplacement dans une ville largement submergée par la montée des eaux de l’oued Loukkos, conséquence de fortes précipitations, le jeune homme, prénommé Reda, affirme que ces conditions «ne l’ont pas empêché de poursuivre son engagement envers les animaux abandonnés qui souffrent en silence».

Dans une déclaration accordée à Le360, Reda explique se rendre à Ksar El Kébir trois fois par semaine avec son propre véhicule. Il y transporte des sacs de nourriture pour chiens et chats, qu’il distribue dans les rues et les ruelles, mais aussi parfois sur les toits de maisons encerclées par les eaux, où certains animaux se retrouvent piégés.

Selon lui, cette initiative a suscité un large soutien de la part des citoyens et des autorités locales. Ces dernières n’hésitent pas, à l’occasion, à l’orienter vers les zones où se regroupent des animaux désormais livrés à eux-mêmes après le départ des habitants et la fermeture des commerces.

Reda lance un appel aux acteurs de la société civile et aux associations de protection animale afin d’intensifier les efforts pour sauver ces animaux de la faim et leur fournir les soins nécessaires. Il souligne avoir déjà identifié plusieurs cas nécessitant une intervention vétérinaire urgente.