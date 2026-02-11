Société

Recensement des habitants de Ksar El Kébir se trouvant à Tanger: le démenti formel des autorités

Des habitants de Ksar El Kébir évacués à titre préventif à cause des inondations.

Les informations sur un prétendu recensement par les autorités locales de Tanger des habitants de Ksar El Kébir se trouvant dans la ville sont dénuées de tout fondement, indique la Wilaya de la ville de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/02/2026 à 06h41
4 min de lecture

Les informations circulant sur les réseaux sociaux qui prétendent faussement que les autorités locales de Tanger procèdent à un recensement des habitants de Ksar El Kébir, se trouvant actuellement dans la ville et qui avaient été évacués des zones affectées par les inondations, sont dénuées de tout fondement.

Dans une mise au point, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima indique avoir pris connaissance des informations erronées qui circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux, qui prétendent faussement que les autorités locales de Tanger procèdent à un recensement des habitants de Ksar El Kébir se trouvant actuellement à Tanger et qui avaient été évacués des zones affectées par les inondations, et leur demandent de s’enregistrer auprès des bureaux des autorités locales dans le cadre d’une prétendue procédure administrative.

À cet égard, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima affirme de manière catégorique que ces informations sont totalement infondées et dénuées de tout fondement et qu’aucune procédure de ce genre n’a été mise en œuvre par les autorités locales.

Ainsi, la Wilaya invite les citoyens, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier l’exactitude des informations avant de les diffuser et à s’informer auprès de sources officielles et fiables afin d’éviter la propagation de rumeurs ou de fausses informations susceptibles de générer une confusion inutile.

Tout en informant le public sur ce sujet, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima affirme que toutes les actions et mesures prises par les autorités locales sont annoncées de manière claire et transparente par le biais de communiqués officiels et les canaux de communication approuvés.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/02/2026 à 06h41
#Ksar El Kebir#Tanger#Inondations

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: craintes d’une aggravation de la situation hydraulique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: la montée des eaux du Loukkos s’intensifie et touche de nouveaux quartiers

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: un élan solidaire pour garantir la continuité scolaire des enfants des régions sinistrées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%

Articles les plus lus

1
Patrice Motsepe: le double jeu d’un homme d’affaires, de pouvoir… et de vacuité
2
Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%
3
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
4
Quel avenir pour la Libye après l’assassinat de Seif al-Islam Kadhafi?
5
Images exclusives: le projet de transfert d’eau dessalée de Safi vers Marrakech entre dans sa phase finale
6
Congestion portuaire, retards et surcoûts: quand météo et géopolitique compliquent la logistique marocaine
7
Info360. Une première au Maroc: un bébé girafe est né au parc zoologique Dream Village
8
Alger, Washington et la roulette russe
Revues de presse

Voir plus