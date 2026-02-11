Recensement des habitants de Ksar El Kébir se trouvant à Tanger: le démenti formel des autorités

Les informations circulant sur les réseaux sociaux qui prétendent faussement que les autorités locales de Tanger procèdent à un recensement des habitants de Ksar El Kébir, se trouvant actuellement dans la ville et qui avaient été évacués des zones affectées par les inondations, sont dénuées de tout fondement.

Dans une mise au point, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima indique avoir pris connaissance des informations erronées qui circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux, qui prétendent faussement que les autorités locales de Tanger procèdent à un recensement des habitants de Ksar El Kébir se trouvant actuellement à Tanger et qui avaient été évacués des zones affectées par les inondations, et leur demandent de s’enregistrer auprès des bureaux des autorités locales dans le cadre d’une prétendue procédure administrative.

À cet égard, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima affirme de manière catégorique que ces informations sont totalement infondées et dénuées de tout fondement et qu’aucune procédure de ce genre n’a été mise en œuvre par les autorités locales.

Ainsi, la Wilaya invite les citoyens, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier l’exactitude des informations avant de les diffuser et à s’informer auprès de sources officielles et fiables afin d’éviter la propagation de rumeurs ou de fausses informations susceptibles de générer une confusion inutile.

Tout en informant le public sur ce sujet, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima affirme que toutes les actions et mesures prises par les autorités locales sont annoncées de manière claire et transparente par le biais de communiqués officiels et les canaux de communication approuvés.