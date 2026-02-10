Inondations: un élan solidaire pour garantir la continuité scolaire des enfants des régions sinistrées

Dès leur installation dans les centres d’accueil, les familles évacuées des zones sinistrées ont bénéficié d’un accompagnement immédiat. Dans ces espaces aménagés en urgence, entre matelas et couvertures, une priorité s’est rapidement imposée: l’éducation. Pour ces enfants déjà fragilisés par la violence des crues et l’exil forcé de leur foyer, la question de la rupture scolaire est devenue centrale. C’est à ce défi majeur que tentent de répondre les dispositifs déployés à travers les provinces, notamment de M’diq-Fnideq à Sidi Kacem et Kénitra.

Sur le terrain, une chaîne de solidarité s’est structurée entre le tissu associatif, les autorités locales et les départements ministériels pour apaiser le quotidien des familles. Au-delà de l’aide humanitaire d’urgence, l’ambition est de sanctuariser le droit à l’éducation. En mettant en place des solutions adaptées, les acteurs mobilisés permettent aux élèves de poursuivre leurs apprentissages dans des conditions dignes, offrant ainsi un semblant de normalité malgré la précarité de leur hébergement temporaire.

Des mesures spéciales ont été prises dans les régions touchées par les inondations pour assurer la continuité des cours pour les enfants.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, invitant l’ensemble des établissements scolaires, publics comme privés, à accueillir à titre provisoire les élèves originaires de Ksar El Kébir et des localités sinistrées. Une mesure exceptionnelle, destinée à prévenir toute rupture de scolarité et à préserver, autant que possible, un cadre éducatif stable pour les enfants.

Parmi les acteurs engagés, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE) à M’diq-Fnideq occupe une place centrale. En coordination avec les autorités locales, l’association a acheminé des aides matérielles au profit des familles touchées, comprenant des denrées alimentaires, des médicaments, des couvertures, des vêtements, ainsi que des fournitures scolaires essentielles.

«Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des efforts considérables déployés par les autorités publiques au niveau de la préfecture en faveur des enfants et des familles accueillies dans les centres d’hébergement», déclare Ikram Bouchnita, coordinatrice régionale de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance à M’diq-Fnideq.

En parallèle, la Ligue, présidée par la Princesse Lalla Zineb, a ouvert les portes du Centre méditerranéen de l’enfance à M’diq pour accueillir 11 familles, soit 52 personnes, dont 30 enfants scolarisés. Un dispositif pensé non seulement comme une solution d’hébergement, mais aussi comme un cadre protecteur et rassurant pour des enfants confrontés à un déracinement brutal.

Grâce à une coordination étroite avec la direction provinciale de l’Éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports, ces élèves ont été inscrits dans des établissements scolaires de la zone. «Un accompagnement psychologique et éducatif leur est également assuré afin de faciliter leur intégration et de préserver leur équilibre émotionnel», précise la responsable associative.

Du côté de l’Éducation nationale, la mobilisation se veut totale. «La direction provinciale, au même titre que les autres secteurs concernés, est pleinement engagée dans cet effort national», confirme Hicham Hammam, directeur provincial de l’Éducation nationale. «Toutes les dispositions pédagogiques nécessaires ont été prises pour accueillir les élèves déplacés avec leurs familles, dans le respect de leur parcours scolaire», souligne-t-il.

Afin de permettre une reprise rapide de l’enseignement en présentiel, plusieurs mesures ont été arrêtées au niveau local: l’établissement de listes nominatives des élèves concernés, en coordination avec les autorités locales, leur intégration immédiate au sein d’établissements publics ou privés, ainsi que la mise à disposition de fournitures scolaires. «Il s’agit de garantir à ces enfants une scolarité continue, sans rupture, malgré les circonstances exceptionnelles qu’ils traversent», conclut le responsable éducatif.