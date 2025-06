Dir iddik, «classes connectées»: le ministère de l’Éducation nationale et la Fondation Al Mada lancent le deuxième lot du projet

C’est dans une atmosphère marquée par l’enthousiasme et l’engagement que l’école Ouled Abdoun de Fqih Bensalah a accueilli, ce mercredi 4 juin 2025, la célébration du deuxième lot des classes connectées «Dir iddik». Dans les salles animées de l’école, les visages d’enfants exprimaient la joie face à leurs tableaux interactifs qui allaient changer leurs habitudes de classe. L’ambiance est particulière: le ministère et les partenaires viennent concrétiser une nouvelle étape de ce projet ambitieux où le numérique ne se contente plus de relier les villes, mais entre de plain-pied dans les classes rurales marocaines.

Les responsables ont pu constater de visu les effets positifs de la transformation numérique en cours dans les écoles rurales. L’école Ouled Abdoun, déjà équipée, propose désormais à ses élèves des outils numériques modernes et des contenus interactifs, favorisant un apprentissage plus attractif et connecté aux réalités du monde contemporain.

«Le numérique est devenu une composante essentielle de l’apprentissage moderne. Il est non seulement un levier d’innovation pédagogique, mais aussi un outil d’équité et de justice territoriale», a souligné Mohammed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, insistant sur la volonté du ministère de «réduire les inégalités territoriales, renforcer l’inclusion numérique et accompagner nos jeunes vers une éducation de qualité, adaptée aux évolutions du monde».

La visite a été précédée de la signature officielle d’une convention de partenariat entre le ministre et Hassan Ouriagli, président de la Fondation Al Mada, acte fort symbolisant l’entrée dans une nouvelle phase de ce projet national. «Ce partenariat s’inscrit dans une vision claire et déterminée: faire de l’école marocaine un véritable levier de transformation sociale, un espace d’innovation, d’équité et d’excellence. Une école qui ne laisse aucun élève de côté, qui valorise chaque potentiel», a affirmé le ministre lors de la cérémonie.

Aux côtés des signataires figuraient Azdine El Mountassir Billah, PDG de inwi, et Imad Toumi, PDG de Managem, des partenaires clés, en plus de Nareva, de cette initiative collective inscrite dans une démarche RSE commune. Était aussi présent à la cérémonie Mohamed Benribarg, wali de la région de Béni Mellal-Khénifra.

«Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner la transformation numérique de l’école publique marocaine, notamment dans le milieu rural. Notre objectif est de permettre à tous les élèves marocains de disposer d’outils digitaux leur permettant de réussir dans leur cursus scolaire», a déclaré Nadia Rahim, directrice Marques et Communication chez inwi.

La portée de cette initiative dépasse largement la simple fourniture d’équipements. Le projet «Classes Connectées Dir iddik» intègre aussi des formations continues pour les enseignants et des ateliers d’initiation pour les élèves. Le programme «Caravane Coding pour Tous», soutenu par le ministère et l’INDH, initie les enfants à la robotique, au coding et à l’intelligence artificielle dans 41 écoles déjà intégrées dans le programme.

«Le projet des écoles pionnières a déjà montré ses preuves dans l’amélioration des apprentissages en langues et en mathématiques. Il sera généralisé aux écoles parrainées dans les prochaines phases», a rappelé le ministre. Ces classes deviennent ainsi des espaces de sensibilisation à l’usage sécurisé d’internet, de soutien scolaire mais aussi de développement personnel.

«Le projet a pour ambition d’accompagner la digitalisation de l’école publique marocaine à travers trois jalons: équipements numériques, connectivité performante et contenus pédagogiques adaptés», explique Houria Bouazza, directrice déléguée de la Fondation Al Mada. «Les résultats obtenus depuis 2024 sont très encourageants: plus de 12.200 élèves ont déjà bénéficié du programme dans 30 classes réparties sur six régions», ajoute-t-elle.

Les premières régions touchées par l’initiative sont Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Drâa-Tafilalet et Marrakech-Safi. Ce premier bilan met en lumière l’impact positif de ce projet avec la prochaine ambition d’impliquer 100 écoles primaires dans le milieu rural à travers les 12 régions du Maroc et de toucher ainsi 30.000 élèves à l’horizon 2026.