Inwi innov connect: une première série de rencontres professionnelles au service des startups marocaines

Inwi, acteur majeur dans le domaine des télécommunications au Maroc, s’engage résolument dans l’Open Innovation avec le lancement de la première édition de inwi innov connect ce 28 mai 2025. Ce programme vise à établir une synergie entre les équipes métiers de l’opérateur et les startups prometteuses du pays. À travers une série de workshops collaboratifs, inwi cherche à co-construire des solutions innovantes et à explorer de nouvelles applications technologiques, notamment dans les domaines de l’Intelligence artificielle et du soutien aux PME.

«Nous sommes ravis d’accueillir ces startups innovantes chez inwi, où nous favorisons des échanges directs et concrets avec nos équipes métiers. Ce format de rencontre vise à créer une véritable valeur mutuelle à travers le partage d’idées et d’expériences», déclare Mehdi Laachach, manager de l’Open Innovation chez inwi.

«À travers ce programme et le inwi Day Award, nous accompagnons les startups les plus prometteuses, en leur offrant un véritable tremplin pour développer leurs solutions digitales et technologiques», ajoute-t-il.

«L’an dernier, 100% des startups accompagnées ont réussi à signer avec des clients. Deux ont levé des fonds et deux autres sont désormais engagées dans une démarche d’internationalisation», précise-t-il avec fierté.

Ont assisté à cette première édition pour pitcher leurs solutions innovantes: Bluedove, qui développe Zark, un moteur d’IA souverain capable de transformer les caméras de vidéosurveillance classiques en dispositifs intelligents, Juridia, une Intelligence artificielle dédiée au droit marocain, fournissant aux professionnels un accès rapide et sourcé aux textes de loi ou encore Defendis, spécialisé dans la cybersécurité augmentée par l’IA, avec des outils de détection des fuites de données et de protection contre les ransomwares.

«Participer à cet événement avec les équipes inwi a été extrêmement bénéfique pour nous chez Defendis. Nous avons pu recevoir un retour direct et précieux sur nos solutions de cybersécurité, ce qui nous permettra d’améliorer encore davantage notre application», partage Amine Bajeddi, co-fondateur et CEO de Defendis.

Parmi les autres projets, Prevaia propose des solutions de gestion des risques liés aux tiers (TPRM) intégrant l’IA pour améliorer la conformité et la cybersécurité, Thinkable AI aide les entreprises à automatiser des processus complexes grâce à des équipes virtuelles d’agents intelligents collaboratifs, Reborn, pour sa part, mise sur la SportTech en accompagnant les académies de football avec des outils d’analyse biométrique pour optimiser la performance des athlètes. Tandis que Zynerator permet aux équipes tech de générer rapidement des applications évolutives, sécurisées et personnalisables, réduisant considérablement les délais de développement.

Enfin, Seiki- The Mobility Intelligence Company, analyse les flux de déplacement des populations afin de proposer des outils de ciblage stratégique pour les secteurs média et retail. «Seiki se réjouit d’avoir participé à cette première édition, où nous avons pu échanger avec toutes les parties prenantes, y compris inwi. Cette rencontre nous a permis de discuter de synergies potentielles, notamment dans la smart city et la gestion des déplacements des populations», témoigne Jaafar Elalamy, co-fondateur et CEO de la startup.

À travers inwi innov connect, l’opérateur réaffirme son rôle de catalyseur de l’innovation au Maroc. En collaborant étroitement avec les startups locales, l’opérateur contribue activement à la création d’un écosystème entrepreneurial dynamique, capable de concevoir des solutions technologiques de haute valeur ajoutée.