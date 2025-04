Inwi annonce la refonte de son offre fibre optique avec des débits allant jusqu’à 1 Gbps

Cette refonte stratégique s’inscrit dans l’engagement continue d’inwi de démocratiser l’Internet Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire national, souligne l’opérateur télécom dans un communiqué. Cette nouvelle gamme a été repensée entièrement pour répondre aux exigences d’un monde toujours plus connecté: télétravail, streaming, gaming ou encore gestion des objets connectés.

Afin de renforcer l’accessibilité de la fibre optique au plus grand nombre, inwi annonce également une nouvelle grille tarifaire plus avantageuse pour son offre fibre optique.

L’offre 50 Mbps est désormais proposée à 299 DH au lieu de 349 DH, tandis que le débit 100 Mbps devient accessible à 349 DH, contre 449 DH auparavant. Quant à l’offre 200 Mbps, elle connaît une baisse significative, passant de 649 DH à seulement 449 DH.

Par ailleurs, inwi introduit également un nouveau débit à 500 Mbps, proposé à 749 DH, et lance une offre à 1 Gbps à 949DH, pour répondre aux besoins des foyers les plus connectés et aux usages les plus intensifs.

Cette nouvelle politique tarifaire reflète la volonté d’inwi de faciliter l’accès au Très Haut Débit et permettre à un plus large public de bénéficier d’une connectivité performante à des conditions encore plus avantageuses.

Aussi, les clients actuels de la fibre inwi, à partir de l’offre 50 Mbps, verront leur forfait automatiquement doublé, sans aucune démarche à effectuer ni frais supplémentaires.

Plus encore, la couverture de la fibre optique d’inwi a été élargie à la majorité des régions du Royaume, facilitant l’accès à l’Internet Très Haut Débit pour un plus grand nombre de foyers.

Accessible dès 249 DH/mois, la nouvelle gamme fibre inwi allie performance, fiabilité et simplicité d’accès, tout en s’alignant sur les standards internationaux de qualité.

Ces offres sont renforcées par le lancement, en mars 2025, pour la première fois au Maroc du WiFi 7 par inwi. Ce nouveau standard transforme l’expérience Internet à domicile en offrant des vitesses jusqu’à 4 fois supérieures, une latence minimale et une couverture homogène dans toute la maison.

Ainsi, la puissance des nouveaux débits proposés par inwi trouve tout son sens lorsqu’elle est combinée à la performance du WiFi 7. Que ce soit pour le streaming en ultra haute définition, le gaming en ligne ou le télétravail intensif, les foyers marocains bénéficient désormais d’une expérience connectée sans précédent.