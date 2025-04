Comment Inwi accompagne l’évolution des usages numériques au Maroc

À l’occasion d’un workshop organisé le 8 avril 2025 à Casablanca, Inwi, opérateur télécom, a présenté sa vision de l’évolution des usages numériques au Maroc. Dirigée par Hind Khouy, directrice marketing B2C, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux du secteur et de souligner l’engagement d’Inwi dans la transformation digitale du pays. Alors que des technologies comme la 3G, la 4G ou la fibre optique ont bouleversé les habitudes, l’opérateur affirme sa volonté d’anticiper les besoins des consommateurs à travers des offres innovantes et inclusives.

«La démocratisation d’Internet et celle des smartphones ont joué un rôle d’accélérateur dans la transformation des usages», déclare Hind Khouy. «Près de 99% des clients se connectent aujourd’hui à Internet via leur mobile, devenu un véritable couteau suisse», ajoute-t-elle. Navigation, achat en ligne, consommation de contenu, messagerie instantanée ou encore télétravail: les usages se multiplient, tandis que la voix traditionnelle recule au profit des services data.

Inwi a multiplié les initiatives pour accompagner et encourager ces nouveaux usages. «Nous avons été précurseurs dans plusieurs domaines: la facturation à la seconde, les pass thématiques tel que le forfait win 100% digital ou le pass roaming, les forfaits illimités, et surtout la démocratisation de la data mobile», détaille la responsable. Ces innovations ont permis d’aligner l’offre d’Inwi sur les besoins d’une clientèle toujours plus exigeante en matière de qualité de service et de prix.

L’entreprise souligne également sa contribution au tissu économique marocain. «Les télécoms ne se limitent pas à connecter les individus, ils soutiennent aussi les entreprises, les start-ups et toute une économie numérique en pleine ébullition», affirme Hind Khouy. Avec un taux de pénétration mobile atteignant 158% en 2024, soit 58 millions de lignes actives, le Maroc confirme son ancrage dans l’ère du numérique.

Inwi ne compte pas s’arrêter là. Plusieurs projets structurants sont en cours, parmi lesquels le déploiement de la 5G, qui ouvrira la voie à des usages encore plus avancés, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’industrie, et la généralisation de la fibre FTTH, afin de répondre à la demande croissante en très haut débit fixe. Il en est de même pour l’intégration de l’Intelligence artificielle, destinée à améliorer l’expérience client et à proposer de nouveaux services B2B, ou encore l’ouverture des API, un levier pour dynamiser l’innovation locale et faciliter le développement de solutions par les start-ups.

L’opérateur voit également grand à l’horizon 2030. «La Coupe du Monde sera une opportunité unique pour propulser l’écosystème télécoms marocain vers une nouvelle ère, en combinant connectivité de pointe, innovation digitale et rayonnement international», conclut la directrice marketing.