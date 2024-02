inwi place la transformation digitale des entreprises au cœur de ses préoccupations

Lors de cet atelier, Ouassim Laaroussi, directeur marketing BtoB à inwi, et dirigeant de cette séance, a abordé l’ensemble des solutions complètes destinées à soutenir les entreprises marocaines et les entités publiques dans leur parcours de transformation digitale. Ces solutions englobent la mobilité, l’Internet des objets (IoT), la connectivité critique, l’hébergement, les services cloud et la cybersécurité.

inwi a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec les entreprises pour fournir des solutions sur mesure répondant à leurs besoins actuels et futurs. Cet engagement se traduit par le renforcement des capacités de connectivité critique, la facilitation de l’adoption de nouvelles solutions comme le SD-WAN et la garantie de la souveraineté dans le déploiement grâce à des solutions de communication unifiée.

Les discussions ont également porté sur des stratégies visant à accélérer les projets de déploiement, y compris le concept novateur de «WiFi as a service» (wifi managé), démontrant l’engagement d’inwi à rationaliser la mise en œuvre de l’infrastructure numérique.

Lire aussi : La marque «inwi Business» consacrée «Best B2B Services in Morocco 2023» par le magazine International Business

Pour l’avenir, a souligné Ouassim Laaroussi, inwi s’engage à poursuivre ses efforts dans l’enrichissement de son catalogue de services, afin de répondre de manière plus efficace aux exigences en matière de connectivité et de mobilité. L’objectif est d’accompagner l’évolution de la digitalisation du Maroc en répondant aux défis à venir.