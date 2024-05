Inwi place l’éducation en tête des priorités de sa stratégie RSE

Lors de l’atelier tenu à Casablanca, le jeudi 16 mai, Kenza Bouziri, directrice communication corporate et responsabilité sociale entreprise (RSE) chez Inwi, a déclaré que celui-ci servait à mettre en avant les programmes phares de l’opérateur, ainsi que toutes leurs actions autour de l’éducation au Maroc en matière de connectivité, d’équipement et de contenu.

Depuis le lancement de la plateforme éducative e-madrassa en 2012, projet citoyen au cœur de la démarche Inwi, l’opérateur global se positionne comme un précurseur et un facilitateur en matière d’éducation au Maroc.

Aujourd’hui, Inwi concentre essentiellement son engagement social sur 2 volets et projets phares dans l’éducation, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et qui sont: Inwi Challenge et les classes connectées de Dir Iddik.

Le premier a pour mission de mettre le numérique au service de l’éducation, en apportant une contribution à travers des solutions ludiques et de nouveaux modes, comme l’adaptation des cours à travers le modèle du célèbre jeu «Minecraft». L’objectif du second est de rassembler les Marocains autour d’initiatives sociétales à travers le bénévolat, avec le soutien de la Fondation Al Mada.

Cette année, la Fondation Al Mada souhaite élargir ce projet pour un impact à plus grande échelle, en s’associant à Inwi et avec la participation de Nareva et Managem. Dans le cadre de cette démarche RSE, 30 nouvelles classes seront ainsi aménagées d’ici fin juin 2024.

Avec Inwi challenge, 33.000 élèves de tous les niveaux scolaires et de toutes les académies régionales ont été formés depuis 2020. Le record a été enregistré en 2023, avec la participation de 20.000 élèves. Et pour cette année 2024, Inwi cible le double de cet c, soit 40.000 élèves.