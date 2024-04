Audiences TV: l’emission inwi «Lahdat dir iddik» cumule plus de 100 millions de vues

Cette année, les capsules de l’émission inwi «Lahdat dir iddik», diffusées pendant le ramadan sur la chaîne 2M et sur les réseaux sociaux ont captivé, selon un communiqué, une audience moyenne de 5 millions de spectateurs par épisode. Mettant en lumière les efforts des bénévoles et des associations impliquées dans le programme «Dir iddik» de inwi, ces 20 épisodes ont été l’occasion de dresser des portraits inspirants et de revenir sur des actions marquantes réalisées au sein des communautés marocaines pour donner l’exemple.

Dirigées par Rachid El Ouali, parrain de Dir iddik, ces capsules ont vu la participation de nombreuses personnalités telles que les actrices Saâdia Azgoun et Sabah Benchouikh, la chanteuse Nabyla Maan, l’artiste Foulane Bouhssine, le comédien Zouhair Zair et les membres du groupe H-Kayne, apportant ainsi une diversité d’engagements et d’expériences.

Les actions mises en avant par les capsules incluent l’aménagement des classes connectées, les campagnes de dons de sang, le nettoyage des plages, la rénovation des écoles et des terrains de proximité, ainsi que des initiatives telles que le street art ou l’organisation d’ateliers sur la protection des enfants sur internet.

La diffusion de l’émission pendant le mois de ramadan est devenue un rendez-vous incontournable, symbolisant l’engagement continu de l’opérateur global inwi envers l’action sociale à travers «Dir iddik». Ce programme, véritable référence de l’action sociale et du volontariat au Maroc, a permis depuis son lancement la réalisation de plus de 800 projets, impliquant, selon le communiqué, plus de 74.000 bénévoles et près de 300 associations partenaires à travers le pays.

Avec des résultats concrets tels que la réhabilitation de 74 associations, la rénovation de 16 quartiers et l’aménagement de plus d’une cinquantaine de classes connectées dans les zones rurales, la plateforme «diriddik.ma» démontre son impact positif et durable sur la société marocaine.