Campus connecté: un service inwi pour faciliter l’accès internet aux étudiants universitaires

Organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, en partenariat avec inwi, l’ANRT et le CNRST, cet événement marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI 2030).

«Nous sommes fiers d’annoncer l’inauguration du Campus Connecté, un projet phare de notre pacte ESRI, s’appuyant sur une transformation digitale majeure dans l’enseignement supérieur marocain. Aujourd’hui, nous généralisons le wifi dans toutes les universités du pays, offrant à chaque étudiant un accès internet via une carte à puce 4G. Nous distribuons actuellement 1.25 million de cartes SIM, garantissant à tous un accès illimité aux plateformes éducatives, à l’intérieur et à l’extérieur des campus», déclare Abdellatif Miraoui, interrogé par Le360.

Il ajoute: «Nous aspirons à une révolution dans l’accès à l’éducation en rendant l’apprentissage à distance facile et accessible à tous. D’ici 2 ou 3 mois, chaque étudiant bénéficiera d’une connexion 4G, éliminant ainsi tout obstacle à l’accès à internet, que ce soit par le wifi généralisé dans les universités ou via la 4G.»

«Cette initiative, soutenue par le roi Mohammed VI, vise à favoriser l’épanouissement des étudiants en offrant un accès égal aux ressources éducatives. Construire un capital humain fort dépasse désormais les limites physiques des amphithéâtres, grâce au potentiel du numérique qui rapproche les connaissances et les opportunités des étudiants. C’est une étape décisive dans notre engagement envers la jeunesse et l’excellence éducative», conclut le ministre de l’Enseignement supérieur.

Lire aussi : inwi place la transformation digitale des entreprises au cœur de ses préoccupations

De son coté, Ouassim El Arroussi, directeur étude et développement chez inwi, déclare que ce programme repose sur trois innovations majeures, premièrement la fourniture du plus vaste réseau wifi universitaire en Afrique, équipé de la technologie de pointe wifi 6. Ensuite, l’évolution du réseau inter-universitaire Marwan vers la phase 5, intégrant des innovations telles que la connectivité intelligente SD-WAN et des débits en fibre optique atteignant plusieurs dizaines de Gigabits par seconde. Et enfin, la mise à disposition de solutions 4G spécifiquement conçues pour les étudiants, leur permettant un accès gratuit aux ressources académiques et pédagogiques depuis n’importe où au Maroc, et pas seulement sur les campus universitaires.

Lire aussi : Abdellatif Miraoui: «La performance de l’université réside dans sa capacité à répondre au développement socioéconomique»

Pour sa part, Azdine El Mountassir Billah, président-directeur général de inwi, a précisé qu’en tant «qu’opérateur télécom global, nous croyons au rôle crucial de la technologie numérique comme outil efficace pour renforcer le système éducatif au Maroc», ajoutant que «le programme “Campus Connecté” représente le fruit d’un partenariat exceptionnel entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, et inwi».

Lire aussi : La marque «inwi Business» consacrée «Best B2B Services in Morocco 2023» par le magazine International Business

«Nous avons travaillé ensemble pour réussir ce projet qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’enseignement supérieur dans notre pays en exploitant les possibilités offertes par la technologie numérique», conclut-il.

Cette initiative révolutionnaire positionne le Maroc à l’avant-garde de la digitalisation de l’éducation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’apprentissage et la recherche dans le pays.