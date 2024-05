Transformation digitale: Inwi obtient la certification HDS pour l’hébergement et l’infogérance des données de santé

Dans un communiqué, l’opérateur indique que cette nouvelle certification vient consolider l’engagement continu de Inwi envers la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données, positionnant ainsi l’opérateur global en tant que partenaire hébergeur et infogéreur privilégié des acteurs et établissements de santé.

Alignée sur la norme internationale ISO 27001, la certification HDS fournit des garanties essentielles en matière de sécurité de l’information pour les entreprises qui choisissent d’externaliser l’hébergement des données de santé des citoyens dans le Cloud ou dans des Datacenters. Elle permet aux établissements de santé de renforcer leur niveau de sécurité et de rester en conformité avec les exigences les plus élevées relatives à la protection des données à caractère personnel.

«Avec la certification Hébergeur des Données de Santé (HDS), Inwi démontre son engagement ferme envers l’excellence en matière de sécurité des données sensibles de santé. Cette accréditation atteste de la conformité de Inwi aux normes les plus strictes en matière de protection des données, garantissant à ses clients et partenaires un niveau de confiance inégalé dans la gestion sécurisée de leurs informations les plus sensibles», souligne l’opérateur, précisant que cette certification «renforce sa position en tant que leader de confiance et expert dans le domaine de l’hébergement des données sensibles, en fournissant des services conformes aux exigences réglementaires les plus strictes».

Doter le Maroc d’infrastructures technologiques souveraines

Inwi indique en outre que la certification HDS, qui s’ajoute aux certifications ISO 27001, TIER III et PCI-DSS précédemment obtenues, vient consolider ses efforts pour doter le Maroc d’infrastructures technologiques souveraines de pointe, renforçant ainsi sa réputation d’excellence et de fiabilité dans le marché marocain.

En tant que fournisseur de solutions souveraines d’hébergement, de cloud et de sécurité, l’obtention de cette certification permettra à l’opérateur global d’accompagner davantage ses clients et partenaires du secteur de la santé dans leurs projets de transformation digitale en garantissant la conformité aux normes les plus strictes en matière de protection des données.