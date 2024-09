Chakib Benmoussa: «L’État a dépensé 3,5 milliards de dirhams pour réhabiliter les écoles dans le Haouz»

«La scolarité a repris dans de bonnes conditions, nous travaillons actuellement à la restauration de la centaine de classes encore sous les tentes à Chichaoua», a affirmé le ministre de l’Éduction nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Les écoles et les établissements dont les murs ont été lézardés suite au séisme du 8 septembre 2023 ont été «soit réhabités, soit reconstruits», a expliqué Chakib Benmoussa devant un parterre de journalistes. «Les élèves ont repris les cours après que des contrôles ont été réalisés sur ces édifices», a-t-il dit. Le ministre a néanmoins indiqué que le travail n’est pas encore terminé. Il faudra attendre «la fin de l’année pour parachever les travaux», a ajouté le ministre avant de saluer les efforts consentis pour arriver à ce stade. Les internats ont également été réhabilités, soit environ un millier de places.

Le ministre a d’autre part évoqué les autres nouveautés de cette rentrée scolaire, notamment le système des écoles primaires dites «pionnières» et le préscolaire. Lors de cette année scolaire, 8,112 millions d’élèves issus du privé (1,1 million) et public (6,975 millions) prendront le chemin de l’école. Enfin le cycle qualifiant (lycée) est constitué de 1,235 million d’élèves. Actuellement, le Maroc compte 12.300 unités entre écoles primaires, collèges et lycées.

Pour cette année scolaire, 288.072 enseignants, dont 18.000 nouvellement recrutés, assureront les cours dans les établissements publics. À propos du préscolaire, sur lequel s’appuie le département de l’Éducation nationale pour assurer un enseignement d’excellence, ce cycle est formé de 983.654 élèves (public et privé). Enfin, Chakib Benmoussa a longuement développé le nouvel enseignement dit des «écoles pionnières», un modèle qui va instaurer graduellement un enseignement d’excellence. Il faut rappeler que le Maroc va élargir le projet des écoles pionnières dès la prochaine rentrée scolaire.

Aux 626 écoles pionnières opérationnelles aujourd’hui, toutes du niveau primaire, s’ajouteront 2.000 établissements qui auront le label «écoles pionnières». Lancé en 2024, le projet des écoles pionnières a concerné 626 écoles primaires publiques, dans les milieux urbain, semi-urbain et rural. Il a bénéficié à 322.000 élèves et a connu la participation volontaire de 10.700 enseignants encadrés et accompagnés par 158 inspecteurs pédagogiques. Durant toute cette année, le projet a été suivi et évalué par des professionnels pour pouvoir définir ses points forts et réajuster ses insuffisances, selon le département de l’Éducation nationale.