À quelques jours de la rentrée scolaire, c’est la ruée vers les librairies

Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Dès la semaine prochaine, les élèves commenceront à se diriger vers leurs écoles à partir du mercredi 4 septembre, afin de démarrer les cours officiellement le lundi 9 septembre. Les parents s’y préparent aussi, une fois les vacances terminées afin d’opérer leur halte annuelle dans les librairies munis de leur liste scolaire, acheter manuels, cahiers, stylos, cartables…

À Casablanca, au quartier des Habous, les librairies sont prises d’assaut par les parents d’élèves. «Il y a quatre jours à peine, les parents, en particulier ceux dont les enfants sont inscrits dans des écoles privées, viennent nombreux. Nous avons entre 10 à 20 personnes par jour et dès lundi prochain, l’afflux sera à coup sûr, de plus en plus massif».

Côté prix, un changement notable cette année. Si le tarif des manuels importés, d’anglais et de français, ont augmenté d’environ 3 à 20 dirhams, le prix des fournitures scolaires, cartables, cahiers et autres a connu quant à lui une certaine baisse. C’est ce que nous confirme Khadija al-Dahmani, commerçante aux Habous qui est sans conteste le quartier général des librairies dans la métropole économique du Maroc.

Lire aussi : Rentrée scolaire: les cahiers made in Morocco reviennent dans la course

Pour sa part, Amin, un autre libraire aux Habous a indiqué que la baisse remarquée dans le prix des manuels est légère. Il a également souligné dans une déclaration pour Le360, que le problème récurrent de la pénurie de certains manuels est encore d’actualité cette année.