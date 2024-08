Agadir: un camp d’été pour des enfants affectés par le séisme dans la province de Taroudant

Du 21 au 30 août, un camp d’été à Agadir a accueilli 370 enfants de la province de Taroudant, issus de familles affectées par le séisme du 8 septembre 2023. L’opération, initiée par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse à Souss-Massa et la Fédération nationale des colonies de vacances, a offert à ces enfants jeunes une échappatoire bienvenue face aux effets persistants de la catastrophe.

«À mon arrivée, j’étais encore très affectée par ce qui nous est arrivé. Mais ici, j’ai trouvé des gens attentifs et bienveillants. Cela m’a aidée à retrouver le sourire», confie Malika, originaire de la commune de Tafraouten, dans la province de Taroudant. La jeune fille dit avoir particulièrement apprécié les ateliers de conception de jeux vidéo et les sorties, qui lui ont permis de découvrir le Crocoparc, le téléphérique, la Kasbah d’Agadir Oufella et d’autres sites emblématiques de la ville.

Abdessamad partage le même enthousiasme. Pour cet enfant venu de la commune rurale d’Agadir Melloul, ce camp est une véritable bouffée d’air frais, qui lui permet de tourner, au moins pour un temps, la page des horreurs du séisme. «Ce camp nous a permis de développer nos compétences et de rencontrer de nouveaux amis dans une ambiance conviviale. Ces nouvelles amitiés et expériences nous aideront à bâtir un avenir meilleur», lance-t-il avec un sourire.

Lire aussi : Tiznit: au cœur d’une colonie de vacances au profit d’enfants des familles sinistrées par le séisme

Pour Hicham Zelouach, directeur régional de la jeunesse à Souss-Massa, «le camp a offert bien plus qu’un simple divertissement». «Il a permis aux enfants de renforcer leur résilience et de découvrir de nouvelles passions», assure-t-il, se réjouissant de l’impact de ces moments de partage et d’apprentissage sur les jeunes, qui en ressortent avec des souvenirs marquants.

«Le succès de cette colonie de vacances tient au travail de collaboration entre tous ses acteurs, du ministère aux associations locales, qui ont uni leurs efforts pour offrir un été inoubliable aux enfants de localités éprouvées par le séisme», conclut notre interlocuteur.