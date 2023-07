Des colonies de vacances au profit de 1.000 enfants des provinces de Khouribga et Fkih Ben Salah

Quelque 1.000 enfants âgés de 7 à 15 ans issus des milieux ruraux et urbains des provinces de Khouribga et de Fkih Ben Salah bénéficieront de ce programme. Ils auront ainsi l’opportunité de visiter plusieurs destinations côtières situées entre Larache et Safi.

Act4Community coorganise cette édition, à l’instar de la précédente qui a connu un franc succès, en étroite coordination avec les acteurs locaux, particulièrement les associations spécialisées dans le domaine et la direction provinciale de la jeunesse et de la culture. Une approche participative privilégiée par Act4community qui a tenu à impliquer et dynamiser les autoentrepreneurs, associations et coopératives locales.

Les colonies de vacances réparties en quatre étapes

Les colonies de vacances de cette année ont été réparties en quatre étapes, la deuxième étape a été lancée le 19 juillet 2023, et a concerné 130 enfants en attendant le lancement des trois étapes restantes pour en faire bénéficier les 870 enfants restants.

Les colonies de vacances sont des moments de socialisation, d’amusement, de découverte et d’apprentissage pour les enfants.

Act4community place au cœur de son action l’épanouissement des enfants et accorde beaucoup d’importance à leur apprentissage dans les meilleures conditions. Les enfants d’aujourd’hui sont les hommes de demain.

200 encadrants

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la démarche, des partenariats ont été conclus avec 31 associations spécialisées dans le domaine du camping et agréées par le ministère de la Jeunesse et des sports pour coorganiser et animer les colonies. Les associations locales contribueront à mobiliser les enfants et les adolescents bénéficiaires, et la tâche d’encadrement des enfants est assurée par 200 encadrants hommes et femmes.