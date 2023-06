Mehdi Bensaïd lance l’édition 2023 du programme national des colonies de vacances, en faveur de 120.000 enfants

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors du lancement de l'édition 2023 du programme national des colonies de vacances.

«Il faut accompagner les évolutions et les demandes pédagogiques des enfants», a affirmé le ministre lors d’une réunion élargie à tous les départements concernés par l’organisation du programme des colonies de vacances pour cette année 2023. Et d’ajouter que son ministère veut «renforcer les programmes afin de relever les nombreux défis», et ce à partir de la prochaine saison estivale, avec la volonté d’accomplir «un véritable bond qualitatif».

Mehdi Bensaïd a en outre indiqué que les 120.000 enfants qui bénéficieront cette année du programme national des colonies de vacances viendront de différentes régions, «avec leurs traditions, leurs atouts et leurs spécificités», ceci devant permettre un échange et un enrichissement mutuel entre les jeunes estivants, permettant de renforcer leur «marocanité». «La colonie de vacances est un espace qui permet aux enfants de découvrir leurs talents. Il est temps que ces colonies puissent jouer leur rôle positif, afin que les enfants puissent concrétiser leurs rêves», a conclu le ministre.