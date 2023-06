Le moussem équestre Mata bientôt sur la table de l’UNESCO

Lors de l’inauguration de ce moussem, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, Mehdi Bensaïd a annoncé une bonne nouvelle au nombreux public: son département s’attelle à l’enregistrement du Moussem Mata auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine culturel immatériel.

«Il est naturel de préserver ce moussem comme patrimoine culturel du Maroc afin de développer, entre autres secteurs, le tourisme culturel», a déclaré le ministre qui était accompagné de celui de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal et député sortant de la région. Était également présent Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l’Industrie. Le festival équestre se tient jusqu’au 4 juin sur le thème «Mata, patrimoine de l’humanité et rencontre des cultures».

Le directeur du Moussem Nabil Baraka a expliqué que le moussem Mata se tient depuis des siècles sous l’aile de l’école soufie de Moulay Abdessalem Ben M’Chich, un ancien et illustre guide religieux de la région.

Lire aussi : Rabat: le Roi Mohammed VI annonce la création d'un Centre national dédié au patrimoine immatériel marocain

Près de 300 cavaliers venus des régions du Nord prendront part à cette édition. Les cavaliers de différentes tribus s’affrontent pour désigner celui qui remportera le trophée, la fameuse «Poupée de toile», dont l’origine remonte à des siècles. Nombreux sont les touristes qui viennent apprécier les chevauchées de ces cavaliers, rythmées par les airs de musique traditionnelle des tribus du Nord du pays.